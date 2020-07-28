Британська королівська сім'я знаменита на увесь світ. За нею спостерігають з різних куточків планети. Кожна новина про монархів розлітається світовими ЗМІ. Та багатьох також цікавить, хто ж займе трон після Єлизавети ІІ, яка править королівством вже 67 років. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас матеріал про тих, хто має право на британський престол.

94-річна Її Величність перебуває на троні найдовше серед усіх живих монархів, які є у світі. За час свого правління вона показала себе, як сильна та могутня жінка, здатна подолати будь-які труднощі, що траплятимуться на шляху країни. Єлизавета ІІ не забуває про народ та дбайливо ставиться до нього. Хто може очолити Об'єднане королівство й Британські заморські території – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чарльз, принц Уельський

Принц Чарльз має право зайняти британський королівський престол, як старший син Єлизавети II. Він також має титул герцога Корнуольського і є найстаршим спадкоємцем в історії Великої Британії. У 1958 році Чарльз отримав титул принца Уельського.

Принц народився у Букінгемському палаці. Спершу здобував освіту у школі та гімназії, після чого вступив до Кембриджського університету, де отримав диплом бакалавра мистецтв. З 1971 по 1976 рік син Її Величності служив у Королівських військово-повітряних силах і Королівському флоті.

У 1981 році він одружився на Леді Діані Спенсер. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: принц Вільям та принц Гаррі. У 1996 році закохані розлучилися після того, як у пресі почали з'являтися матеріали про позашлюбні стосунки з обох сторін. Через рік Діана загинула, потрапивши в автомобільну аварію.

У 2005 році принц Чарльз вдруге одружився. Цього разу його обраницею стала давня подруга Камілла Паркер Боулз. Зараз вона має титул герцогині Корнуольської.

Принц Уельський приймає на себе офіційні обов'язки від імені королеви та країн Співдружності. Він є патроном, президентом і членом понад 400 благодійних організацій. У 1976 році заснував The Prince's Trust та активно спонсорує The Prince's Charities. Він підтримує органічне сільське господарство, звертає увагу на екологічні проблеми. Проте є й ті, хто критикує діяльність герцога Корнуольського. Зокрема, його підтримка альтернативної медицини була піддана критиці деяких фахівців в медичному співтоваристві. Він також є автором та співавтором багатьох книг. Жоден вихід принца не залишається без уваги ЗМІ.

У 2020 році принц Уельський перехворів на COVID-19. Він перебував на самоізоляції під наглядом лікарів та зміг подолати недугу, яка забрала життя сотні тисяч людей у різних куточках планети.

Вільям, герцог Кембриджський

Принц Вільям є старшим сином принца Чарльза. Народився 21 червня 1982 року в Лондоні. При народження йому дали чотири імені – Вільям Артур Філіп Луї.

Принц, як і його батько, спершу здобував освіту в школі. Після її закінчення Вільям вступив до всесвітньо відомого Іонського коледжу. Після того, як завершив навчання там, із волонтерською місією благодійної групи Raleigh International відправився в Чилі, де пробув рік.

У 2001 році принц Вільям вступив до Сент-Ендрюського університету, що розташований в Шотландії. Там він навчався до 2005 року на двох спеціальностях: спершу – історії мистецтв, пізніше – географії. У 2006 році пройшов курс в Королівській військовій академії в Сандхерсті.

16 листопада 2010 року стало відомо про заручини принца Вільяма та його університетської подруги Кейт Міддлтон. За розкішним королівським весіллям, яке відбулося 29 квітня 2011 року, спостерігав увесь світ.

Наразі подружжя має титул герцогів Кембриджських та виховує трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Герцог займає друге місце в черзі на британський престол і у випадку коронації іменуватиметься, як Вільгельм V.

Джордж, принц Кембриджський

Принц Джордж є первістком у шлюбі герцогів Кембриджських. Він народився у 2013 році і ця подія стала визначною для монаршої сім'ї та в історії існування Великої Британії, адже це другий випадок народження правнука правлячого монарха і третього прямого претендента на трон.

Повне ім'я маленького принца – Джордж Александр Луї. Джорджем його назвали на честь батька королеви, Георга VI, Александром – на честь другого імені Єлизавети ІІ, Луї – на честь дядька принца Філіпа, Луїса Маунтбеттена.

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Шарлотта, принцеса Кебриджська

2 травня 2015 року герцогиня Кембриджська Кетрін народила доньку. Герцог особисто був присутній на пологах дружини. Дівчинку назвали Шарлотта Елізабет Діана. Принц Вільям при виборі імені для доньки вшанував пам'ять загиблої матері принцеси Діани.

Згідно з чинними в британській монархії правилами титулування осіб, які належать до королівської родини, одразу після народження дитина має право іменуватися Її Королівська Високість Принцеса Шарлотта Кебриджська. На момент народження дівчинка зайняла четверте місце у черзі прямих спадкоємців трону.

Луї, принц Кембриджський

П'яте місце в лінії успадкування британського престолу посідає принц Луї – третя дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Він народився 23 квітня 2018 року. Повне ім'я хлопчика – Луї Артур Чарльз. Перше ім'я новонароджений отримав на честь Луїса Маунтбеттена – дядька принца Філіпа. Друге своє ім'я він отримав на честь короля Артура І.

Принц Гаррі

Принц Гаррі – молодший син принца Чарльза та принцеси Діани. Він народився 15 вересня 1984 року в Лондоні. З 2005 року королівський спадкоємець навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті та отримав військове звання корнет – на клас нижче за армійських підпоручників. У травні 2007 року було прийнято рішення направити Гаррі на військову службу в Афганістан, де він служив авіаційним навідником.

Принц Гаррі став засновником Invictus Games – спортивних змагань для ветеранів, що отримали поранення під час бойових дій.

У серпні 2016 року у принца зав'язалися романтичні стосунки із американською акторкою та моделлю Меган Маркл. ЗМІ повідомляли про те, що Єлизвета ІІ забороняє Гаррі одружуватися з Меган. Нібито, якщо він не послухає Її Величність, то буде позбавлений спадщини. Проте вже 27 листопада 2017 року стало відомо про заручини закоханих, а вже 29 травня наступного року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулося розкішне весілля, за яким спостерігав увесь світ. У день весілля принцу Гаррі було присвоєно титул герцога Сассекського. Через рік у подружжя народився син Арчі.

У січні 2020 року Велику Британію сколихнула новина про те, що герцоги Сассекські збираються відмовитися від королівських обов'язків. Спершу, гадали, що це лише чутки, проте згодом монарша сім'я підтвердила інформацію. Гаррі та Меган склали обов'язки вкінці березня. Тепер вони не можуть використовувати королівські титули, проте Гаррі має право претендувати на трон, оскільки є спадкоємцем правлячого монарха королеви Єлизавети ІІ.

Принц Арчі

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор – син принца Гаррі та Меган Маркл і є восьмим правнуком Її Величності. Він народився 6 травня 2019 року. На пологах були присутні його батько та бабуся, мати Меган Дорія Регланд.

Цікаво те, що Гаррі не належить до прямої лінії успадкування королівського престолу. Саме тому Арчі спершу не міг називатися принцом, а лише лордом.

Після того, як батьки Арчі вийшли зі складу британської монаршої сім'ї, він все одно залишається сьомим у черзі на королівський престол і має право зайняти трон, як і його батько.

Ендрю, герцог Йоркський

Ендрю – другий син Єлизавети ІІ. Він народився 19 лютого 1960 року і виховувався в стінах Букінгемського палацу гувернанткою. Вона навчала його до 5 років, а потім хлопчика відправили у приватну школу. У вересні 1973 року принц вступив в елітну школу-пансіон Ґордонстоун на півночі Шотландії. Пізніше він навчався у Британському Королівському військово-морському коледжі на пілота військової авіації.

У 2019 році навколо королівського спадкоємця розгорнувся чималий секс-скандал. Все почалося, коли американського фінансиста Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері. Він здійснив самогубство. Чоловіка посадили у в'язницю через педофілію та торгівлю людьми. Оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, то теж підпав під підозри правоохоронців. Сина Її Величності звинувачують у сексуальних стосунках із Вірджинією Робертс, якій на той момент було лише 17 років. Спершу, Букінгемський палац спростосував таку інформацію, проте згодом Ендрю заявив, що складає королівські обов'язки.

Наразі він займає восьме місце у черзі на королівський трон Великої Британії.

Беатріс, принцеса Йоркська

Принцеса Беатріс Елізабет Марія Йоркська – старша донька принца Ендрю. Вона народилася у 1988 році в Лондоні. На момент народження Беатріс була першою принцесою в королівській сім'ї після її тітки принцеси Анни, яка з'явилася на світ в 1950 році. Вона є дев'ятою по порядку і другою жінкою в лінії престолонаслідування.

Принцеса Беатріс була останньою неодруженою онукою королеви Єлизавети ІІ. Вона таємно вийшла заміж за італійського мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці 17 липня 2020 року. Через пандемію коронавірусу пишне весілля довелося скасувати і закохані обмінялися подружніми обітницями на церемонії у Віндзорському замку.

Євгенія, принцеса Йоркська

Принцеса Юджинія Вікторія Єлена Йоркська – молодша донька принца Ендрю, сестра принцеси Беатріс. Вона народилася у 1990 році і на момент народження була другою жінкою у черзі на королівський престол. Євгенія завжди була старанною ученицею і відповідально ставилася до навчання. Вона вивчала мистецтво, історію, англійську літературу й політику. Також невід'ємною частиною її життя були подорожі, задля яких вона взяла річну академічну відпустку.

12 жовтня 2018 року принцеса Євгенія вийшла заміж. Після сімох років стосунків із Джеком Бруксбанком вона заручилася з ним, а невдовзі пара відсвяткувала гучне весілля. Закохані дали один одному обітниці в каплиці Святого Георгія. Наречена йшла до вівтаря у сукні від британських дизайнерів Пітера Пілотто та Крістофера Де Воса.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу