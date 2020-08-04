Навіть складання королівських обов'язків не врятувало герцогів Сассекських від чергових скандальних новин. Брат Меган Маркл днями дав інтерв'ю, в якому розповів про те, як його батько переживає конфлікт з донькою.

Як передає таблоїд Mirror, інтерв'ю вийшло на шпальтах Sunday People. Вкотре родичі Меган Маркл вирішили нашкодити її іміджу, розповівши нові деталі конфлікту. Так, за словами зведеного брата герцогині Томаса Маркла-молодшого, їхній батько більше не намагається зустрітись з нею та принцом Гаррі. У цих людях чоловік начебто розчарувався.

Читайте також Меган Маркл мала конфлікт з працівниками палацу ще до весілля, – ЗМІ

"Що стосується возз'єднання, він повністю розчарувався в Меган і Гаррі. Він не довіряє їй і не хоче знати цю людину через брехню, маніпуляції і обман. Нещодавно він відзначив 76-й день народження, зрозуміло, Меган навіть його не привітала", – розповів Томас Маркл-молодший.

Водночас брат Меган додав, що їхній батько бореться за те, щоб побачити свого внука Арчі Гаррісона. Після гучних скандалів герцоги Сассекські проти такої зустрічі, однак родичі відмови не приймають та готові через суд вимагати зустрічі.

Він буде боротися і використовувати всі можливості, необхідні для зустрічі з Арчі. Гаррі та Меган не єдині, хто може розпочати судову тяганину. Він хоче хоча б раз обійняти цього маленького хлопчика,

– додав Томас Маркл-молодший.

Що відомо про конфлікт Меган Маркл з родичами: коротко

Перші скандальні новини про батька Меган Маркл з'явились у пресі незадовго до королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Чоловік продав фото таблоїду, де позував із журналом із зображенням доньки та майбутнього зятя. Це в королівській родині сприйняли образливо, тому Томас Маркл відмовився приходити на свято, заявляючи, що має заплановану операцію. До вівтаря Меган Маркл вів батько нареченої – принц Чарльз.

Після цього у ЗМІ не вщухали скандальні заяви родичів герцогині Сассекської. Вони звинувачували її в лицемірстві та самолюбстві, передавали журналістам фото з власних архівів та розповідали про дитинство Меган Маркла також передали фрагменти листування з нею. Сам батько заявляв, що намагається залагодити скандал і шкодує про свої дії.

Та після чергової відмови Томас Маркл змінив дещо свою думку. У ЗМІ він заявив, що розчарований від вибору доньки і її рішення з принцом Гаррі щодо складання королівських обов'язків. Це, на його думку, було егоїстично.