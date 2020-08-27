Американський співак Бон Джові часто піднімає в своїх піснях соціальні теми, котрі торкаються кожного. Раніше це був сингл American Reckoning про мітинги в США, тепер це кліп Do What You Can про пандемію коронавірусу.

Кліп на пісню Do What You Can вийшов день тому на платформі YouTube. Він увійде до альбому співака Bon Jovi 2020, що запланований на 2 жовтня цього року.

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У 5-хвилинному ролику артист в масці прогулюється спорожнілими вулицями Нью-Йорка, де практично кожен заклад зачинений. Однак, залишились і ті люди, які вимушені працювати, вони є головними героями кліпу.

Більшість людей переживали самоізоляцію і не могли бачитися з рідними та близькими. До них також належать випускники шкіл, коледжів та університетів, яким довелося відмінити свято з нагоди закінчення навчання. Вони також зображені в ролику.

Вкінці зазначено, що пісня присвячена всім героям, які щодня боролися для подолання пандемії.

Коли ти не маєш можливості робити, що робив зазвичай, роби те, що можеш. Це не молитва, лише думка, яку хотілось висловити,

– співає Бон Джові.

Дивитись відео Do What You Can онлайн: