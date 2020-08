Бон Джові випустив кліп Do What You Want / Instagram / @jonbonjovi

Американський співак Бон Джові часто піднімає в своїх піснях соціальні теми, котрі торкаються кожного. Раніше це був сингл American Reckoning про мітинги в США, тепер це кліп Do What You Can про пандемію коронавірусу.