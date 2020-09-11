Українська виконавиця Злата Огнєвіч кілька місяців підігрівала зацікавленість до нової платівки, презентація якого відбулась сьогодні, 11 вересня, на усіх музичних платформах. Альбом "Богиня" вмістив 7 різних композицій, у які співачка вклала всі свої переживання і думки.

Новий альбом "Богиня" включає у себе наступні треки: "Богиня", "Океан", "Беги", "Погляд", "Ти обіцяв", "Гола правда", "Беги acoustic", які Злата написала сама, повідомляє 24 канал. Їх артистка створила у тандемі з різними українськими виконавцями: Андрієм Хливнюком, EYRA (Світлана Кравчук), MORPHOM, Вадимом Лисицею, Михайлом Кошевим, The MANEKEN та Віталієм Телезіним.

Гаряче В ніжній спідній білизні: Злата Огнєвіч ледь оголила груди та анонсувала новий альбом

Всі вони розповідають про "прийняття себе, про кохання, про безцінний досвіт, про зльоти та падіння та звісно ж про творчість".

Новий альбом вийшов дуже особливим та приватним, в ньому є різні пісні, такі ж самі, яким буває жіночий настрій. У ньому зібрана моя власна історія та авторські треки. "Богиня" – це мій музичний щоденник... Я вірю в те, що моя музика надає сили, що вона мотивує, і я хочу ділитися цими емоціями зі своїми слухачами,

– коментує новий альбом Злата Огнєвіч.

Артистка додала, що кожна балада в альбому була записана на студії з першого "дубля". Для музичного супроводу були запрошені піаніст, віолончеліст, які створили творчу атмосферу. Зірка переконана, що багато прихильників скучили за її баладами, тому в цей альбом вона додала декілька ліричних треків.

Варто додати, що головний саундтрек альбому під однойменною назвою "Богиня" з'явився у мережі ще всередині липня. Він знайшов чималий відшук у серцях тисячів фанаток, після чого команда артистки навіть запустила соціальний проєкт "Моє тіло – моє діло".