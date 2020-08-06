Герцоги Кембриджські продовжують активно працювати. 5 серпня вони побували із робочим візитом у Південному Вельсі, де Кейт Міддлтон повторила бездоганний літній образ, у якому з'являлася на публіці у вересні минулого року.

Принц Вільям та його дружина Кетрін побували на острові Баррі. Там вони поспілкувалися з місцевими жителями і бізнесменами. Також герцоги прагнули дізнатися, як поширення коронавірусної хвороби вплинуло на туристичну сферу. На офіційний сторінці в інстаграмі вони поділилися яскравими фото з мандрівнки до Південного Вельсу.

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Окрім цього, королівське подружжя відвідало будинок для літніх людей Shire Hall в Кардіффі. Там вони поспілкувалися із працівниками і дізналися про проблеми, які наразі виникають у закладі. Також герцоги мали чудову розмову із мешканцями будинку і навіть пограли в ігри.

Образ Кейт Міддлтон

Кетрін, як завжди, продемонструвала бездоганний смак в одязі. Вона постала перед публікою у ніжно-блакитній сукні з квітковим принтом. Вбрання було пошите із жатої тканини від бренду Emilia Wickstead. Струнку талію герцогині підкреслив широкий пояс із такої самої тканини, як і сукня. Літній look Кейт Міддлтон поєднала із світлими еспадрильями на зав'язку.

Романтичний образ герцогині Кембрижської доповнили акуратна зачіска та красивий макіяж з акцентом на очах. Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, то аутфіт завершила захисна маска з квітковим принтом.



Герцоги Кембриджські на офіційній зустрічі / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон у захисній масці з квітковим принтом / Instagram / @kensingtonroyal



Герцоги Кембриджські спілкуються з публікою / Instagram / @kensingtonroyal



Герцоги Кембриджські у захисних масках / Instagram / @kensingtonroyal

Зазначимо, цю квіткову сукню Кетрін одягає не вперше. У вересні минулого року вона приїжджала у цьому вбранні на відкриття нового саду, над яким працювала в рамках фестивалю "Назад до природи".