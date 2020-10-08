Кейт Міддлтон вкотре зачарувала елегантним образом під час робочої зустрічі. Герцогиня Кембриджська постала перед камерами у красивій сукні.

Вчора, 7 жовтня, принц Вільям разом із дружиною зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською. Для спілкування у Букінгемському палаці Кетрін обрала стильну сукню. Світлинами з події представники королівського подружжя вже поділилися на їх офіційній сторінці в інстаграмі.

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Елегантний look Кейт Міддлтон

Для аудієнції у розкішному залі Букінгемського палацу Кетрін обрала блакитну сукню довжини міді. Вбрання мало вишукане декольте, яке Кетрін прикрасила лаконічним ланцюжком. Струнку талію дружина принца Вільяма підкреслила за допомогою широкого пояса в тон сукні. Такий образ герцогиня поєднала з замшевими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Кейт Міддлтон вклала в надзвичайно красиві локони. На обличчі вона зробила повсякденний фірмовий макіяж з акцентом на очах. Герцогиня Кембриджська незмінно усміхалася та радо приймала гостей.

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