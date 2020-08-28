10 місяців тому вийшов запальний та незвичний кліп Насті Каменських (яка виконує під псевдонімом NK) Elefante. Сингл одразу ж полюбився слухачам з різних куточків світу і тепер він побив рекорд на YouTube.

Кліп на трек Elefante став справжнім вибухом в музичній індустрії. Тепер кількість його переглядів перейшла поза 100 мільйонів. Про це найперше повідомив Потап на його сторінці в інстаграмі.

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Настя Каменських подякувала всім за привітання з такою значною цифрою.

Я більше, ніж просто щаслива. Чарти по всьому світу від Мексики до Індії, масштабні танцювальні челленджі, мільйони переглядів... Такий результат для мене – найбільша нагорода. Дякую кожному, хто працював над треком і відео, кожному, хто подивився і оцінив, хто потанцював і усміхнувся під мій трек,

– зазначила Каменських.

Прем’єра кліпу і пісні Elefante відбулась у жовтні 2019 року на іспанському телеканалі, оскільки трек написаний іспанською. Хоч в композиції також є рядки англійською та українською мовою. Після його релізу пісня завоювала чарти по всьому світу: в США, Іспанії, Канаді, Мексиці й навіть Індії.

Більше 40 тижнів Elefante трималась в трендах додатку Shazam, а мексиканці навіть створили свій танцювальний челлендж на платформі в TikTok.

Дивитися онлайн NK – ELEFANTE (Official Video):