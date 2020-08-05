У білосніжній сукні і квітковій масці: Кейт Міддлтон зачарувала літнім образом
Герцогиня Кембриджська навіть в час карантину не забуває про благодійні ініціативи. 4 серпня Кейт Міддлтон здійснила офіційний вихід у трендовому літньому вбранні.
Всього на кілька днів принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми вирушили на відпочинок. Королівське подружжя обрало мальовничий острів Сіллі, де й провело сімейний вікенд. Та не встигли герцоги Кембриджські повернутись до палацу, як Кейт Міддлтон взялась до роботи. На інстаграм-сторінці вона поділилась кадрами зі свого офіційного виходу.
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Відомо, що 4 серпня Кейт Міддлтон побувала у Південному Йоркширі, де відбувався збір одягу для дітей-сиріт і малозабезпечених родин. Чимало брендів пожертвували своїми речами, долучившись до ініціативи. Герцогиня Кембриджська вирішила привернути ще більшу увагу до свого благодійного проєкту та прийшла на допомогу волонтерам.
Упродовж кількох годин Кейт Міддлтон допомагала розпаковувати коробки і сортувати вбрання, щоб потім передати його нужденним.
За останні місяці я чула багато про труднощі британських родин, яких підтримують речові банки, і була глибоко зворушена їхніми історіями. Важливо, що є місце, куди сім'ї з дітьми можуть звернутися за допомогою,
– зазначила Кейт Міддлтон.
Для особливого виходу герцогиня Кембриджська обрала стильну літню сукню від Suzannah. Вбрання застібалось завдяки масивним ґудзикам, що є трендом вже другий сезон поспіль. До сукні Кейт Міддлтон підібрала туфлі-човники на шпильці та маску з квітковим принтом. Герцогиня не весь час носила медичну маску, тому фотографи зуміли зняти і фірмову усмішку дружини принца Вільяма.
Кейт Міддлтон зібрала речі для малозабезпечених родин / Фото Instagram / @kensingtonroyal
Герцогиня Кембриджська на офіційній зустрічі / Фото Instagram / @kensingtonroyal
Чарівна Кейт Міддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal
Кейт Міддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal