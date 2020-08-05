Герцогиня Кембриджська навіть в час карантину не забуває про благодійні ініціативи. 4 серпня Кейт Міддлтон здійснила офіційний вихід у трендовому літньому вбранні.

Всього на кілька днів принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми вирушили на відпочинок. Королівське подружжя обрало мальовничий острів Сіллі, де й провело сімейний вікенд. Та не встигли герцоги Кембриджські повернутись до палацу, як Кейт Міддлтон взялась до роботи. На інстаграм-сторінці вона поділилась кадрами зі свого офіційного виходу.

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Відомо, що 4 серпня Кейт Міддлтон побувала у Південному Йоркширі, де відбувався збір одягу для дітей-сиріт і малозабезпечених родин. Чимало брендів пожертвували своїми речами, долучившись до ініціативи. Герцогиня Кембриджська вирішила привернути ще більшу увагу до свого благодійного проєкту та прийшла на допомогу волонтерам.

Упродовж кількох годин Кейт Міддлтон допомагала розпаковувати коробки і сортувати вбрання, щоб потім передати його нужденним.

За останні місяці я чула багато про труднощі британських родин, яких підтримують речові банки, і була глибоко зворушена їхніми історіями. Важливо, що є місце, куди сім'ї з дітьми можуть звернутися за допомогою,

– зазначила Кейт Міддлтон.

The Duchess of Cambridge has brought together 19 British brands and retailers to donate over 10,000 new items to more than 40 baby banks across the UK. #SupportingBabyBanks pic.twitter.com/CanlIXMltC — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2020

Для особливого виходу герцогиня Кембриджська обрала стильну літню сукню від Suzannah. Вбрання застібалось завдяки масивним ґудзикам, що є трендом вже другий сезон поспіль. До сукні Кейт Міддлтон підібрала туфлі-човники на шпильці та маску з квітковим принтом. Герцогиня не весь час носила медичну маску, тому фотографи зуміли зняти і фірмову усмішку дружини принца Вільяма.



Кейт Міддлтон зібрала речі для малозабезпечених родин / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Герцогиня Кембриджська на офіційній зустрічі / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Чарівна Кейт Міддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal