Американська зірка презентувала нову композицію. Це друга робота співачки, прем'єра якої відбулася у 2020 році. Біллі, як і більшість знаменитостей, перебувала протягом декілька місяців на карантині, проте не забула про творчість і тепер ділиться результатом плідної праці.

Читайте також Сергій Бабкін презентував танцювальний хіт "Бомба-Ракета": відео

18-річна Айліш написала чуттєву баладу, яку назвала My Future. У пісні вона розмірковує про своє доросле життя, те, як змінюється з часом. Разом із піснею зірка показала дивовижний ролик, що має досить філософський характер.

Відео знято у жантрі аніме. За сюжетом, головна героїня, яку художник зобразив із самої артистки, мріє про майбутнє. Вона гуляє під дощем та милується величезним місяцем.

Біллі Айліш вирішила нічого не зазначати щодо синглу під дописами у соціальних мережах чи відео. Вона закликала прослухати композицію, яка все скаже за неї. Зірка вкотре відкрила серце слухачам. Ми також пропонуємо вам переглянути фантастичний ролик та насолодитися приємним голосом Біллі.