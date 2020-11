Днями відомий будинок моди Gucci оголосив про вихід кількасерійного фешн-фільму. У ньому візьмуть участь знаменитості Біллі Айліш та Гаррі Стайлз. А режисером стрічки стане Гас Ван Сент.

Італійський модний будинок Gucci у четвер, 5 листопада, повідомив про вихід фешн-фільму Ouverture of Something that Never Ended ("Увертюра про щось, що ніколи не завершиться"). Про це інформує видання Variety.

Участь у праці над фільмом взяв дворазовий номінант на Оскар Гас Ван Сент і креативний директор Gucci Алессандро Мікеле. Окрім того, у фільмі знімуться американські поп-виконавці Гаррі Стайлз та Біллі Айліш, яка часто з'являється у вбранні італійського бренду.

Також у фільмі візьмуть участь італійська актриса Сільвія Кальдероні, письменник і філософ Поль Пресьядо та інші. Стрічка складатиметься з семи серій, які знімались в Римі. Так Gucci хоче представити свою нову колекцію – Ouverture.

Презентація нової колекції – це нова радісна і незвичайна казка, більше не обмежена старим поняттям сезонності, ближча до експресивного заклику і розказана змішанням правил і жанрів, за допомогою нових просторів, лінгвістичних кодів і комунікаційних платформ,

– зазначено в прес-релізі Gucci.

Фільм буде представлений на онлайн-фестивалі GucciFest, що відбуватиметься з 16 по 22 листопада. Він пройде на каналі фестивалю в ютубі, а також на офіційному сайті. До того ж, в межах заходу презентують фешн-стрічки 15 незалежних дизайнерів: Shanel Campbell, Stefan Cooke, Charles De Vilmorin, Jordan Luca, Mowalola та інших.