Одна з найвідоміших музичних премій Billboard Music Awards 2020 відбулась вчора, 14 жовтня, у Лос-Анджелесі. Церемонія проходила у залі Dolby Theater, де щороку проводять церемонію Оскар. Особливістю цьогорічного заходу став порожній зал без глядачів через пандемію коронавірусу.

Незважаючи на "карантинну" церемонію нагородження, зірки змогли обрати найкращі образи, пройтись по червоній доріжці та отримати статуетки за свої заслуги. Відтак, тріумфатором Billboard Music Awards 2020 став Post Malone – репер отримав аж 9 статуеток. Окрім вручення нагород, у прямому ефірі церемонії виступили такі зірки, як Джон Ледженд, Алісія Кіз, En Vogue, BTS, Люк Комбс, Sia, Демі Ловато та інші. Ведучою трьохгодинної події вже втретє поспіль стала Келлі Кларксон.

Варто знати Billboard Music Awards 2020: оголошені номінанти престижної музичної премії

Варто нагадати, що церемонія Billboard Music Awards повинна була відбутись ще пів року тому – 29 квітня, але її, як і всі інші премії, перенесли через пандемію коронавірусу. Пропонуємо дізнатись усіх переможців премії та побачити, у яких епатажних образах прийшли на премію зірки світової величини.

Переможці Billboard Music Awards 2020

Артист року – Post Malone

Найкраща пісня із чарту Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Найкращий альбом із чарту Billboard 200 – Біллі Айліш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Найкращий співак – Post Malone

Найкраща співачка – Біллі Айліш

Найкраще досягнення на думку Billboard – Гаррі Стайлс

Виконавець найбільш продаваною пісні – Lizzo

Найкращий артист соціальних мереж – BTS

Найкращий виконавець R&B музики – Khalid

Найкращий виконавець кантрі-музики – Люк Комбс

Найкращий виконавець латиноамериканської музики – Bad Bunny.

Переможців в інших номінаціях ви можете переглянути на сайті премії.

Біллі Айліш

Post Malone

Джон Ледженд

Lizzo

Демі Ловато

BTS

Doja Cat

Люк Комбс

Sia

Khalid