Billboard Music Awards 2020: переможці музичної премії та найяскравіші образи зірок
Одна з найвідоміших музичних премій Billboard Music Awards 2020 відбулась вчора, 14 жовтня, у Лос-Анджелесі. Церемонія проходила у залі Dolby Theater, де щороку проводять церемонію Оскар. Особливістю цьогорічного заходу став порожній зал без глядачів через пандемію коронавірусу.
Незважаючи на "карантинну" церемонію нагородження, зірки змогли обрати найкращі образи, пройтись по червоній доріжці та отримати статуетки за свої заслуги. Відтак, тріумфатором Billboard Music Awards 2020 став Post Malone – репер отримав аж 9 статуеток. Окрім вручення нагород, у прямому ефірі церемонії виступили такі зірки, як Джон Ледженд, Алісія Кіз, En Vogue, BTS, Люк Комбс, Sia, Демі Ловато та інші. Ведучою трьохгодинної події вже втретє поспіль стала Келлі Кларксон.
Варто знати Billboard Music Awards 2020: оголошені номінанти престижної музичної премії
Варто нагадати, що церемонія Billboard Music Awards повинна була відбутись ще пів року тому – 29 квітня, але її, як і всі інші премії, перенесли через пандемію коронавірусу. Пропонуємо дізнатись усіх переможців премії та побачити, у яких епатажних образах прийшли на премію зірки світової величини.
Переможці Billboard Music Awards 2020
Артист року – Post Malone
Найкраща пісня із чарту Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
Найкращий альбом із чарту Billboard 200 – Біллі Айліш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Найкращий співак – Post Malone
Найкраща співачка – Біллі Айліш
Найкраще досягнення на думку Billboard – Гаррі Стайлс
Виконавець найбільш продаваною пісні – Lizzo
Найкращий артист соціальних мереж – BTS
Найкращий виконавець R&B музики – Khalid
Найкращий виконавець кантрі-музики – Люк Комбс
Найкращий виконавець латиноамериканської музики – Bad Bunny.
Переможців в інших номінаціях ви можете переглянути на сайті премії.
Біллі Айліш
Post Malone
Джон Ледженд
Lizzo
Демі Ловато
BTS
Doja Cat
Люк Комбс
Sia
Khalid