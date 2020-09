Довгоочікувана церемонія вручення премій Billboard Music Awards 2020 року відбудеться вже зовсім скоро – 15 жовтня 2020 року. І менше ніж за місяць організатори назвали головних номанінтів, які вразили публіку музичними творами впродовж останнього року.

Музична премія журналу Billboard повинна була відбутись ще у квітні, але у зв'язку з пандемією коронавірусу її перенесли на жовтень цього року. Незважаючи на піврічну перерву, на розгляд номінантів були взяті лише ті зірки та їхні пісні, які були випущені з 23 березня 2019 року по 14 березня 2020-го.

На відміну від премії Греммі, переможців Billboard Music Awards 2020 обирають за наявністю різних характеристик: як успішно продавались альбоми та окремі сингли в мережі, як відбувались ротації на радіо, а також як проходила гастрольна та соціальна активності зірок. Дані критерії щорічно відслідковуються журналом Billboard і його пратнерами.

Церемонію нагородження Billboard Music Awards 2020, яка, ймовірно, проходитиме онлайн або ж за мінімальної кількості зірок та організаторів, проводитиме співачка Келлі Кларксон. Вашій увазі пропонуємо перелік усіх номінантів премії, а LifeStyle хоче зазначити, що рекордсменом за кількістю номінацій цьогоріч став американський репер Post Malone: ​​він представлений 16 раз в 15 номінаціях. Після нього йде репер Lil Nas X – 13 номінацій, співачка Біллі Айліш – 12, і у співака Khalid – теж 12.

Номінанти премії Billboard Music Awards 2020

Артист року

Біллі Айліш

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Тейлор Свіфт

Найкращий альбом із чарту Billboard 200

When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Біллі Айліш

Lover, Тейлор Свіфт

Free Spirit, Khalid

Hollywood's Bleeding, Post Malone

Thank U, Next, Аріана Гранде

Найкраща пісня із чарту Hot 100

Someone You Loved, Льюїс Капалді

bad guy, Біллі Айліш

Old Town Road, Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус

Truth Hurts, Lizzo

Senorita, Шон Мендес і Каміла Кабелло

Найкраща співачка

Білли Айліш

Аріана Гранде

Холзі

Lizzo

Тейлор Свіфт

Найкращий співак

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ед Ширан

Найкращий новий виконавець

DaBaby

Біллі Айліш

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Найкраще досягнення на думку Billboard

Мерайя Кері

Luke Combs

Lil Nas X

Гаррі Стайлс

Тейлор Свіфт

Найкращий дует/гурт

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Найкращий артист із чарту Billboard 200

Дрейк

Біллі Айліш

Khalid

Post Malone

Тейлор Свіфт

Найкращий артист із чарту Hot 100

DaBaby

Біллі Айліш

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Найкраща колаборація

No Guidance, Кріс Браун і Дрейк

Old Town Road, Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус

Senorita, Шон Мендес і Каміла Кабелло

Sunflower, Post Malone і Суей Лі

I Don't Care, Ед Ширан і Джастін Бібер

Найкращий саундтрек

"Аладдін"

"Спадкоємці 3"

"Крижане серце 2»

"K-12"

"Бруд"

Перелік інших номінацій Billboard Music Awards 2020 ви можете переглянути тут.