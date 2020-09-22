Billboard Music Awards 2020: оголошені номінанти престижної музичної премії
Довгоочікувана церемонія вручення премій Billboard Music Awards 2020 року відбудеться вже зовсім скоро – 15 жовтня 2020 року. І менше ніж за місяць організатори назвали головних номанінтів, які вразили публіку музичними творами впродовж останнього року.
Музична премія журналу Billboard повинна була відбутись ще у квітні, але у зв'язку з пандемією коронавірусу її перенесли на жовтень цього року. Незважаючи на піврічну перерву, на розгляд номінантів були взяті лише ті зірки та їхні пісні, які були випущені з 23 березня 2019 року по 14 березня 2020-го.
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На відміну від премії Греммі, переможців Billboard Music Awards 2020 обирають за наявністю різних характеристик: як успішно продавались альбоми та окремі сингли в мережі, як відбувались ротації на радіо, а також як проходила гастрольна та соціальна активності зірок. Дані критерії щорічно відслідковуються журналом Billboard і його пратнерами.
Церемонію нагородження Billboard Music Awards 2020, яка, ймовірно, проходитиме онлайн або ж за мінімальної кількості зірок та організаторів, проводитиме співачка Келлі Кларксон. Вашій увазі пропонуємо перелік усіх номінантів премії, а LifeStyle хоче зазначити, що рекордсменом за кількістю номінацій цьогоріч став американський репер Post Malone: він представлений 16 раз в 15 номінаціях. Після нього йде репер Lil Nas X – 13 номінацій, співачка Біллі Айліш – 12, і у співака Khalid – теж 12.
Номінанти премії Billboard Music Awards 2020
Артист року
Біллі Айліш
Jonas Brothers
Khalid
Post Malone
Тейлор Свіфт
Найкращий альбом із чарту Billboard 200
When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Біллі Айліш
Lover, Тейлор Свіфт
Free Spirit, Khalid
Hollywood's Bleeding, Post Malone
Thank U, Next, Аріана Гранде
Найкраща пісня із чарту Hot 100
Someone You Loved, Льюїс Капалді
bad guy, Біллі Айліш
Old Town Road, Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус
Truth Hurts, Lizzo
Senorita, Шон Мендес і Каміла Кабелло
Найкраща співачка
Білли Айліш
Аріана Гранде
Холзі
Lizzo
Тейлор Свіфт
Найкращий співак
DaBaby
Khalid
Lil Nas X
Post Malone
Ед Ширан
Найкращий новий виконавець
DaBaby
Біллі Айліш
Lil Nas X
Lizzo
Roddy Ricch
Найкраще досягнення на думку Billboard
Мерайя Кері
Luke Combs
Lil Nas X
Гаррі Стайлс
Тейлор Свіфт
Найкращий дует/гурт
BTS
Dan + Shay
Jonas Brothers
Maroon 5
Panic! At The Disco
Найкращий артист із чарту Billboard 200
Дрейк
Біллі Айліш
Khalid
Post Malone
Тейлор Свіфт
Найкращий артист із чарту Hot 100
DaBaby
Біллі Айліш
Khalid
Lil Nas X
Post Malone
Найкраща колаборація
No Guidance, Кріс Браун і Дрейк
Old Town Road, Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус
Senorita, Шон Мендес і Каміла Кабелло
Sunflower, Post Malone і Суей Лі
I Don't Care, Ед Ширан і Джастін Бібер
Найкращий саундтрек
"Аладдін"
"Спадкоємці 3"
"Крижане серце 2»
"K-12"
"Бруд"