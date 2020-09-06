Сьогодні, 6 вересня, донькам співачки Камалії та пакистанського мільярдера Мохаммада Захура виповнилось 7 років. Для Арабелли і Мірабелли батьки влаштували справжнє свято і підготували дорогі подарунки.

В інстаграм-профілі 43-річна зіркова мама Камалія опублікувала відео, на якому показала сюрприз для доньок-іменинниць. У вишуканому білому костюмі для верхової їзди співачка виконала пісню Happy Birthday. Залу розкішного заміського маєтку батьки прикрасили безліччю повітряних кульок і залишили величезні коробки з подарунками.

До теми Камалія показала, як відпочиває з доньками в Туреччині: яскраве фото

Арабелла і Мірабелла в однакових різнобарвних сукнях не приховували свого захвату від сюрпризу, проте ще більше дівчатка раділи дорогим подарункам. На 7-річчя вони отримали iPhone 11 Pro Max і годинники Apple Watch.

7 років тому в цей день відбулося диво – з'явилися на світ мої найрідніші люди на світі. Будьте здорові, щасливі, нехай доля до вас буде прихильною! Люблю вас,

– написала Камалія під відео.

Шанувальники співачки приєдналися до привітань і залишили безліч зворушливих коментарів: "Які щирі емоції, дивлюся й усміхаюся. Здоров'я дівчаткам", "З днем народження красунь! Нехай ростуть здоровими і дуже щасливими", "Дуже вами захоплююсь", "Скільки радості. Які ж вони класні".