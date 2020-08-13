Українська співачка, яка брала участь в останньому сезоні телевізійного шоу "Голос країни", випустила свій перший хіт та кліп на нього під назвою "Достопримечательность". Запальний хіт за участю Монатіка вже підкорює ютуб.

Прем'єра першої пісні Lida Lee відбулась на її ютуб-каналі 13 серпня. Режисером відеокліпу стала знаменита кліпмейкерка з України Таню Муіньо, яка створює ролики для MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде та навіть Кеті Перрі. Місцем для зйомок кліпу став Одеський театр опери та балету, а участь у ньому взяли не лише Lida Lee і Монатік, а й команда чоловіків-танцюристів під наставництвом хореографа Дениса Стульникова.

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"Достопримечательность" – це місце або особа, яка надихає на поетичне захоплення, – так коментує вихід нового треку Lida Lee на своєму ютуб-каналі. У відеокліпі сексуальна Lida Lee постала в гаярчому образі, що складався з короткої перуки-каре, обтягуючого боді із глибокою зоною декольте та бікіні, в колготах у сіточку та у босоніжках на високих підборах. Додамо, що у такому образі Lida Lee нагадала багатьом прихильникам сценічний образ іншої української співачки MARUV.

Lida Lee (feat MONATIK) – Достопримечательность: дивитись відео онлайн

Lida Lee стала першою артисткою Monatik Corporation і підопічною Дмитра Монатика як продюсера зокрема. Саме він допоміг дівчині створити трек і взяв участь в його запису в ролі запрошеного артиста. Раніше вони працювали разом у складі однієї команди – Lida Lee була і досі залишається однією з його бек-вокалісток, а на "Голосі країни 10" дійшла до прямих ефірів під наставництвом Дмитра. Після участі в музичному проєкті спільний хіт Монатіка та Lida Lee "Добеги" здобув шалену популярність на музичних платформах та додав ще більшої впізнаваності зірці.

Монатік і Lida Lee – Добеги: дивитись відео онлайн