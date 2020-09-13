Нещодавно у Львові молодіжний форум "Молодвіж". Гостями цього 24-годинного заходу були багато артистів, поетів, культурних та громадських діячів, які приїхали з різних куточків України. Серед учасників дискусій була і виконавиця YAGODA, з якою нам пощастило поспілкуватися та дізнатися цікаві деталі щодо її стилю в музиці та одязі, а також написання авторської поезії.

YAGODA – українська співачка та журналістка. Вона вже встигла видати онлайн-збірку віршів в інстаграмі, а також потрапила у лонг-лист премії YUNA з авторськими треками "Будь" та "Чапля" у номінаціях "Відкриття року", "Виконавиця року", "Пісня року". Журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися з артисткою та дізналися про творчість, натхення і оригінальний стиль.

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Як знайшли свій стиль в музиці та одязі?

Мені завжди подобалася попмузика. Я з дитинства писала вірші. Потім ходила в музичну школу по класу скрипки. І спробувала на ці вірши писати музику. В дев'ятому класі були перші спроби писати власні музичні композиції. Навіть маю один трек, який записувала ще дуже давно. Після цього я почала працювати в кавер-гурті, але все ж таки знову повернулася до музики і до поп-формату, бо він мені дуже близький, почуваю себе комфортно у ньому.

Стиль в музиці постійно змінюється. Інколи хочеться якоїсь лірики, деколи є речитатив. Все залежить від настрою. Коли перебуваю у крутому, драйвовому стані, то й музика відповідна. У моєму новому альбому, реліз якого відбудеться зовсім скоро, буде багато осінньої, ліричної музики,

– зізналася виконавиця.

Що стосується одягу – це завжди пошук. Обожнюю дуже жіночні речі. Зазвичай, обираю для себе ніжні і тендітні образи.



Співачка YAGODA на "Молодвіжі" / Фото: Оленка Одлежук

Ви вже видали онлайн-збірку віршів в інстаграмі. Багато поетів кажуть, що найбільш сприятлива пора для написання віршів – це осінь. А коли з'являється Ваша поезія?

Кожної осені я відчуваю неймовірний кайф, пишу дуже багато. Хочеться нафарбувати губи червоною помадою, включити інструментальну музику і творити. Осінню маю величезну кількість нотаток. Це найбільш плідний період і намагаються не втрачати той час і натхнення.

Твори яких сучасних та класичних авторів є у Вашій особистій бібліотеці?

Вважаю, що книжна знаходить нас в певний момент. Я в цьому плані трішки забобонна. З класичних авторів недавно я перечитувала "Маленького принца" Екзюпері. Була дуже задоволена, адже кайфую від прочитання дитячих книжок у своєму віці. Ще подобається Ремарк, Ліна Костенко, Сюсюра. Ліну Костенко певний період вчила напам'ять, бо мені хотілося не просто перечитувати ці вірші, а знати їх.

Був період, коли я дуже любила твори Пауло Коельйо, Джоджо Мойєс, Елізабет Гілберт. Надзвичайно подобається поезія Іздрика. Обожнюю художню літературу, вона надихає мене. Звісно, що читаю багато праць з психології. Я завжди себе картаю за читання художньої літератури, бо порівнюю це з переглядом серіалу. Але, читаючи художні твори, дуже добре розвивається уява і можна написати багато цікавої поезії.

Для реалізації творчості Ви активно співпрацюєте з музикантами: Остапом Панчишиним та Мар'яном Криськувом. Як виникла така колаборація?

Ці колаборації виникли поступово. Спершу, я познайомилася з хлопцями, коли була вокалісткою і менеджером кавер-гурту. Я приїжджала до них на студію і ми записували кавери. Потім, коли вирішила писати свою музику, то звернулася до хлопців і у нас вийшов чудовий творчий тандем. Ми розуміємось, особливо з Остапом. До нього я приходжу завжди з новими творами, знаходимо спільні точки і завжди задоволені нашою співпрацею.

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