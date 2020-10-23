Популярна американська співачка Аріана Гранде випустила кліп на нову пісню Positions. У ролику артистка постала в образі президента Сполучених Штатів.

Вже зовсім скоро, 3 листопада, пройдуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Ця тема зараз постійно обговорюється в мережі. Вітчизняні зірки активно закликають своїх шанувальників у соціальних мережах піти проголосувати. Декотрі знаменитості навіть присвячують цій темі свої композиції. Серед них – і американська співачка Аріана Гранде, яка нещодавно презентувала новий кліп на пісню Positions. Ролик вона опублікувала на своєму каналі в ютубі.

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У своєму ролику Аріана постала в образі президента Сполучених Штатів. А режисером ролика став Дейв Меєрсон. Співачка позувала за столом президента у Білому домі, вела за собою підданих та читала документи.

Positions – це перший сингл майбутнього однойменного альбому Аріани. Платівку співачка планує випустити наступної п’ятниці, 30 жовтня. Цей альбом стане восьмим у кар'єрі співачки.

Кліп на нову пісню Гранде набрав за кілька годин більше семи мільйонів переглядів. А шанувальники засипали співачку позитивними коментарями: "Вокал. Сила. Естетика. Стиль", "Positions – це не просто музика, це причина дихати та жити", "Аріана – наша королева", "Це справжнє мистецтво, сприймаю це відео, як обійми від коханої людини".

Дивитися відео Аріана Гранде – Positions онлайн: