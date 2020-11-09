Вже 15 листопада 2020 року кіномани зможуть переглянути 4 сезон серіалу "Корона". А поки публіка в очікуванні нових епізодів, брат принцеси Діани розбурхав мережу архівним фото.

Нове фото принцеси Діани

У твіттері Чарльз Спенсер вирішив поділитись ексклюзивним знімком зі своєю знаменитою сестрою. Фото вперше з'явилось у мережі, тому й викликало чималий ажіотаж.

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За даними The Daily Mail, знімок Діани і Чарльза Спенсерів зробили у 1967 році, коли майбутній принцесі було всього 6. На кадрі Леді Ді позувала у милій рожевій сукні та білих туфельках, а її брат стояв поряд у літніх шортах і смугастому поло, які були популярними у той час. Чарльз Спенсер вирішив не коментувати, що саме надихнуло його на спогади та особливу публікацію.



Принцеса Діана з братом / Фото Twitter / @cspencer1508

Водночас журналісти таблоїду пригадали інтерв'ю Чарльза Спенсера, яке він дав журналу People у 2017 році. Тоді чоловік розповів, що принцесу Діану ніколи не кликали Ді. Це скорочення придумала преса, яка залюбки вистежувала найменші деталі приватного життя його сестри.

"Ніхто з нашої родини ніколи не називав її "Ді". Взагалі, про наше дитинство ходить безліч міфів, абсолютно безглуздих. І це один з них. Думаю, вона також ніколи не була і сором'язливою, вона просто ставилася до всіх людей обережно і на початку завжди була стримана. Так що я б не назвав це соромом... Швидше, проникливістю і далекоглядністю", – розповідав Чарльз Спенсер.

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Окрім цього, брат принцеси Діани зазначив, що навпаки його сестра була дуже хороброю і безстрашною. Це проявлялось у її поведінці з дитинства. Для прикладу Чарльз Спенсер згадав історію про риболовлю, під час якої відзначилась принцеса Діана.

"Одного разу ми з нашою мамою були в Шотландії і вирушили на ловлю лобстерів. І ось ми витягуємо ящик, а там – величезний морський вугор. Він був чорний з довгими зубами, плескав хвостом по човну. Діана взяла ніж і швидко з ним впоралася. Руками. Ця штука була справжньою твариною з глибини, але Діана швидко і безстрашно з нею розправилася", – додав він.

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У ЗМІ підозрюють, що архівне фото принцеси Діани не випадково з'явилось у мережі перед прем'єрою 4 сезону "Корони". Стрічка вийде на стрімінговій платформі Netflix 15 листопада та вже стала однією з найбільш очікуваних прем'єр року.

Сюжет охопить життя королівської родини з 1979 до 1990 року. На цей період припадає шлюб принцеси Діани і принца Чарльза та її розчарування у цих стосунках. Сама Леді Ді заявляла згодом, що від початку в цьому союзі їх було троє. Любовний трикутник завдавав емоційного болю британській красуні, що яскраво покажуть у "Короні". Додаватиме занепокоєння і хвороба принцеси Діани – булімія. Розлад харчування демонструватимуть у серіалі з попередженням: "У наступному епізоді є сцени розладу харчової поведінки, які можуть викликати у деяких глядачів занепокоєння".

Роль принцеси Діани у 4 сезоні серіалу "Корона" виконала актриса Емма Коррін. Білявка вже приголомшила мережу неймовірною схожістю з представницею монархії, що можна побачити і в трейлері.

"Корона" 4 сезон: дивіться трейлер до серіалу