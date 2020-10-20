Кіноплакат – це упакування фільму, завдяки якому про кінофільм дізнавались глядачі. Плакати мали заінтригувати та зацікавити, тому художники завжди намагались шукати нову мову опису кіно в графіці. Про афіші кінофільмів, які стали невід'ємним елементом історії кіно – читайте в матеріалі.

Кіноафіша має на меті не тільки передати жанр і тематику, а й показати психологію взаємин головних героїв і атмосферу фільму. Підбірку культових афіш з минулого століття у високій роздільній здатності опублікував сайт Cameralabs.

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Культові кіноафіші

Основне призначення кіноплакату – популяризувати фільм і стати загальнозрозумілим.

Спочатку автори кіноафіш перемальовували окремі кадри з фільму, але з розвитком кіномистецтва почався й розвиток плакатів.

Вантажні кінопостери зберігаються в архівах культурних центрів. Їх оцифровують та роблять доступними для всіх охочих. Деякі афіші з аукціонів стають надбанням приватної колекції кінолюбів.

У добірці представленні раритетні кіноплакати, з різною атмосферою: авангардні картини з 20-х років, наукова фантастика з 50-х, психоделія з 60-х та інші.

Афіші кіно

Кінофільм від режисера Сергія Ейзенштейна – "Броненосець "Потьомкін". Афіша намальована у 1925 році.



Кіноафіша до фільму "Броненосець "Потьомкін" / Фото cameralabs.org

Режисер Едгар Георг Ульмер відзняв кінострічку "Чорний кіт". Отак виглядав плакат у 1934 році.



Кіноафіша до фільму "Чорний кіт" / Фото cameralabs.org

"Феномен" – фільм 1984 року, режисера Даріо Ардженто.



Кіноафіша датована 1984 роком / Фото cameralabs.org

Фільм у жанрі екшн – "Скелелаз" від режисера Ренні Харліна. Фільм і плакат датовані 1993 роком.



Афіша до фільму, 1993 рік / Фото cameralabs.org

Фільм жахів "Омен", 1976 року. Режисер Річард Доннер.



Кіноплакат до фільму жахів, 1976 рік / Фото cameralabs.org

Фентезі 60-х років від режисера Дона Чеффі – "Мільйон років до нашої ери". Таким чином художники намагались передати, що фільм охоплює дуже далекі часи.



Афіша до фільму "Мільйон років до нашої ери" / Фото cameralabs.org

Кінофільм "Малюк" 1921 року від культового режисера Чарлі Чапліна. Головний "малюк" на афіші – точна копія Чапліна.



Афіша до німого кіно з Чарлі Чапліном "Малюк" / Фото cameralabs.org

Наукова фантастика 60-х років від режисера Джорджа Пала – "Машина часу". Художники розмістили на плакаті головні ознаки різних історичних часів.



Афіша до фільму "Машина часу" / Фото cameralabs.org