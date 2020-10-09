Коронавірусом інфікувався відомий співак, учасник гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. 9 жовтня він отримав позитивний результат тесту, про що сам і розповів у фейсбуці.

Андрій Хливнюк написав у фейсбуці, що захворів на COVID-19, і що "хвороба нагадує сильну застуду", пише 24 канал. Читайте також Співачка Камалія поборола коронавірус, чоловік досі хворіє 40-річний артист закликав українців не хвилюватися за нього, а берегти себе. Коротко про Андрія Хливнюка та "Бумбокс" Андрій Хливнюк народився 1979 року в Черкасах, за освітою – музикант, перекладач та дизайнер. Також співає (був учасником гуртів "Мандариновий рай", Acoustic Swing Band, "Графіт") та пише тексти пісень. Гурт "Бумбокс" заснували у 2004 році Андрій Хливнюк та гітарист гурту "Тартак" Андрій Самойло. За рік вийшов дебютний альбом "Меломанія", але жоден з треків не вистрелив. А от наступний альбом "Family Бізнес" за 2006 рік став золотим. Треки з нього популярні й сьогодні, а пісня "Вахтерам" – хіт, який виконують і в Україні, і поза її межами. Один із нещодавніх виступів Хливнюка: відео До слова Андрій Хливнюк закликав підтримати протести у Білорусі