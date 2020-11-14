Прем'єра нових епізодів "Анатомії Грей" відбулась 12 листопада. І автори стрічки підготували для глядачів особливий сюрприз: у 17 сезоні серіалу до своєї ролі повернувся Патрік Демпсі, який зіграв доктора Дерека Шепарда.

Повернення доктора Шепарда в "Анатомії Грей"

Як відомо, доктор Дерек Шепард – коханий чоловік головної героїні Мередіт Грей. Цей персонаж пропав із сюжетної лінії у 2015 році, коли в одному з епізодів показали його смерть. Однак, як анонсували автори серіалу "Анатомія Грей" у твіттері, цей герой повернеться у 17 сезоні.

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На кадрах видно, як закохані Дерек та Мередіт йдуть по пляжу, обіймаючись. Цей кадр розчулив мережу, адже навіть ті, хто не стежив за всіма серіями "Анатомії Грей", знає щемливу історію цієї пари.

Сюжет 17 сезону "Анатомії Грей": коротко

У нових серіях глядачі побачать, як у США спалахує коронавірус. До клініки Мередіт Грей потрапляють перші хворі на COVID-19. Медик, яку зіграла Еллен Помпео, болісно переживатиме втрату пацієнтів, які померли на самоті, далеко від своїх рідних. Та згодом Мередіт і сама опиниться на лікарняному ліжку.

Перший епізод викликав жваве обговорення у мережі, адже глядачі припускали, що Мередіт Грей померла. Однак в анонсі наступної серії можна побачити, що лікарка стала однією з тих, хто захворів на коронавірус, та бореться за своє життя.

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