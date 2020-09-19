Українська реперка Alyona Alyona стала першою українською виконавицею, яка потрапила до списку номінантів на премію Європейського союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

Популярна українська хіп-хоп виконавиця Аlyona Аlyona потрапила до переліку номінантів премії ЄС The Music Moves Europe Talent Awards. Голосування відбувається на офіційному сайті.

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Організатори премії написали, що в реперці є справді щось особливе, що виходить за межі її яскравої зовнішності, захопливого флоу, впевненості та якості звуку. Виконавиця змагається з 15-тьма європейськими артистами, імена яких були оголошені 18 вересня.

Для мене велика честь бути обраною однією з 16 кращих молодих європейських артистів та стати частиною Music Moves Europe Talent Awards цього року. Це крута можливість нести свою творчість та сучасну українську музику на простори всієї Європи,

– прокоментувала Аlyona Аlyona.

У наступному етапі відберуть вісім переможців у кожному жанрі. Церемонія нагородження відбудеться з 13 до 16 січня 2021 року в Гронінгені, що в Нідерландах. Кожен артист має можливість отримати 5 тисяч євро – приз глядацьких симпатій. Головний переможець отримає 10 тисяч євро на розвиток своєї музичної кар'єри.

Зазначимо, Music Moves Europe Talent Awards — це премія Європейського Союзу, заснована 2019 року для підтримки сучасної та популярної музики. Вона відзначає нових виконавців, які представляють нове та якісне європейське звучання.