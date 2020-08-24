Музиканти з різних країн світу об'єднались заради підтримки постраждалих білорусів. Від України до благодійної ініціативи долучилась реперка Alyona Alyona. Її хіт "Відчиняй" увійшов до збірника For Belarus.

На сайті платформи Bandcamp з'явився музичний збірник під назвою For Belarus, до якого увійшли пісні артистів з усього світу. Україну представила реперка Alyona Alyona з треком "Відчиняй".

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Альбом можна слухати безкоштовно, а от скачати – за будь-яку ціну. Усі виручені кошти передадуть у фонд Belarus Solidarity Foundation, який допомагає білорусам, що постраждали під час протестів і втратили роботу через політичний тиск. Укладачкою музичного збірника стала білоруська співачка Галя Чікіс, яка творить під псевдонімом Chikiss.

Мета цієї міжнародної збірки – проявити солідарність з сміливими білорусами та зібрати гроші для жертв репресій. Чекати ніколи, вони дуже потребують нашої допомоги зараз,

– йдеться в описі збірника.

В альбомі 21 пісня українських, російських, білоруських, шведських, нідерландських і канадських виконавців.

За 10 днів вдалось зібрати понад 1,7 мільйона доларів – більше 47 мільйонів гривень. Пожертви зробило 30 тисяч людей, а гроші отримали вже 11 осіб. На виплати наразі претендують ще понад 400 білорусів.