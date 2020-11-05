Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona випустила новий кліп та композицію Dancer. У ролику взяв участь російський телеведучий Олександр Гудков.

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала новий кліп та пісню Dancer в колаборації з музикантом та флейтистом Vladimir Cauchemar. Ролик опублікували на офіційній сторінці в ютубі.

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У новому яскравому кліпі Alyona Alyona постала в образі покоївки, вдягнувши білу блузку та червоний сарафан. Її героїня, за словами самої реперки, любить бити посуд. Вона подобається хлопцю-консьєржу, якого зіграв Олександр Гудков – російський телеведучий, актор та шоумен. Варто зазначити, що раніше він також співпрацював з виконавицею та разом вони випустили кліп й пісню близько 9 місяців тому.

Vladimir Cauchemar – музикант і продюсер, що приховує своє обличчя. Він став відомим завдяки своєму відео Aulos 2017 року із свого однойменного альбому, який став популярним у соціальних мережах.

Кліп DANCER вже у мережі. Він любить її, а вона любить бити посуд. Разом з Vladimir Cauchemar та Олександром Гудком у нас любов,

– прокоментувала вихід кліпу Alyona Alyona.

Шанувальники здебільшого позитивно відреагували на кліп реперки: "Кліп – це щось неймовірне, так гармонійно й атмосферно виконано", "Ніби мініфільм", "Alyona Alyona крута! Мати українського репу", – написали користувачі.

Дивитися Vladimir Cauchemar & alyona alyona - DANCER відео онлайн: