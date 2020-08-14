Українська реп-виконавиця та учасниця нового сезону проєкту "Танці з зірками" Alyona Alyona вразила шанувальників своїм вокалом. Вона переспівала хіт Ріанни Love On The Brain та підірвала мережу чистим виконанням.

Alyona Alyona здобула світову популярність та визнання за свої речитативи з глибоким соціальним підтекстом. Вона співпрацювала у колаборації з Монатіком, Джамалою та іншими артистами, проте в треках завжди читала реп. Вокальними здібностями вона вирішила похизуватись, заспівавши ліричну пісню Ріанни Love On The Brain. Відео реперка розмістила в інстаграмі.

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На ролику Alyona Alyona постала в студії звукозапису, сидячи перед мікрофоном з телефоном у руках. У джинсових шортах, футболці з принтом і розпущеним волоссям вона плавно рухалась у такт мелодії. Як пояснила знаменитість у коментарях, ролик був записаний під час уроку вокалу.

Лайк, якщо це краще, ніж оригінал,

– зухвало прокоментувала виконавиця.

Чистий вокал зірки приголомшив користувачів, адже Alyona Alyona раніше ніколи не бралась виконувати ліричні композиції й завжди позиціонувала себе як реперка.

Менше ніж за добу відео переглянули майже 33 тисячі разів, а залишити фантастичний вокал талановитої реперки без уваги не змогла навіть фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, прокоментувавши допис смайликом вогню.