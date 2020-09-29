Alina Pash записала кавер на пісню російського музиканта: фанати здивовані
Українська реп-виконавиця Alina Pash випустила відео, де розповідає, як створювався кавер на пісню російського музиканта "Делай как я". Ролик неоднозначно сприйняли в мережі.
Українська реперка Alina Pash на своєму каналі в ютубі виклала нове відео. Воно розповідає про історію створення каверу на пісню російського виконавця Богдана Титомира "Делай как я".
Читайте також Яскрава суміш поколінь: Монатік випустив кліп з Лаймою Вайкуле – відео
У ролику реперка розповідає російською мовою, що здивувало фанатів виконавиці, про те, що їй завжди подобалося робити кавери, а її аудиторія позитивно реагувала на такі треки.
Також вона додала, що з дитинства любила пісню Богдана Титомира "Делай как я", і саме тому вирішила переспівати її. Зазначимо, що в описі під відео написаний спонсор відео: ЗАТ "Ферреро Руссия".
Реакція підписників на відео
У фанатів Alina Pash розійшлись думки стосовно такого вчинку виконавиці. Одні засуджують викладене відео:
- "Ненадовго вистачило співати українською",
- "Спонсор – ЗАТ "Ферреро Руссия", зрозуміло все",
- "Яке прикре самогубство",
- "Ріже вухо "твій язик"!",
- "Це ж мазохізм! Для чого було це відео заливати на свій ж власний ютуб? Який прикрий постріл у ногу".
Але додамо, що на інстаграмі реперки набагато більше позитивних коментарів. Вони є також під роликом, але там їх менше. Втім, вони, здебільшого, стосуються лише треку виконавиці.
- "Коли кавер кращий за оригінал",
- "Супер!",
- "Молодець! Покажи силу нашого репу всім",
- "Я люблю тебе навіть російською",
- "Тут твій голос особливо звучить".
Дивитись відео – історію створення каверу Alina Pash онлайн: