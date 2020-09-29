Українська реп-виконавиця Alina Pash випустила відео, де розповідає, як створювався кавер на пісню російського музиканта "Делай как я". Ролик неоднозначно сприйняли в мережі.

Українська реперка Alina Pash на своєму каналі в ютубі виклала нове відео. Воно розповідає про історію створення каверу на пісню російського виконавця Богдана Титомира "Делай как я".

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У ролику реперка розповідає російською мовою, що здивувало фанатів виконавиці, про те, що їй завжди подобалося робити кавери, а її аудиторія позитивно реагувала на такі треки.

Також вона додала, що з дитинства любила пісню Богдана Титомира "Делай как я", і саме тому вирішила переспівати її. Зазначимо, що в описі під відео написаний спонсор відео: ЗАТ "Ферреро Руссия".

Реакція підписників на відео

У фанатів Alina Pash розійшлись думки стосовно такого вчинку виконавиці. Одні засуджують викладене відео:

"Ненадовго вистачило співати українською",

"Спонсор – ЗАТ "Ферреро Руссия", зрозуміло все",

"Яке прикре самогубство",

"Ріже вухо "твій язик"!",

"Це ж мазохізм! Для чого було це відео заливати на свій ж власний ютуб? Який прикрий постріл у ногу".

Але додамо, що на інстаграмі реперки набагато більше позитивних коментарів. Вони є також під роликом, але там їх менше. Втім, вони, здебільшого, стосуються лише треку виконавиці.

"Коли кавер кращий за оригінал",

"Супер!",

"Молодець! Покажи силу нашого репу всім",

"Я люблю тебе навіть російською",

"Тут твій голос особливо звучить".

Дивитись відео – історію створення каверу Alina Pash онлайн: