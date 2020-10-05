Голлівудська актриса Емма Коррін перевтілилась у принцесу Діану в серіалі "Корона". І схожість двох білявок просто приголомшила мережу.

Весільний образ Леді Ді в серіалі "Корона"

В інстаграмі Емма Коррін показала нові кадри зі зйомок "Корони". Тут актриса постала у точній копії весільної сукні принцеси Діани. Схожість Емми та Леді Ді є настільки неймовірною, що мережа вибухнула коментарями, а всі західні ЗМІ поширили світлину.

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Цікаво, що автори серіалу "Корона" врахували кожну деталь цього легендарного образу. Так, стилісти розробили сукню, прикрашену тисячами перлин та рукавами-воланами. Окрім цього, Емам Коррін одягнула особливу діадему, до якої був прикріплений фатиновий шлейф. Коли ж актриса вийшла на знімальний майданчик, всі затамували подих, бо вона була з точністю такою ж, як і принцеса Діана у 1981 році.

Ми знімали сцени із весільною сукнею в Ланкастер-хаусі в Лондоні. Одягти її мені допомагала команда із 10 осіб, тому що вона була дуже велика. Я вийшла в ній, і всі довкола затамували подих. Це було найбільш захоплююче вбрання з того, що я одягала в цьому серіалі… Це була її сукня, – розповіла Емма Коррін журналу Vogue.



Емма Коррін приголомшила схожістю з принцесою Діаною / Фото CelebsYou



Кадри з серіалу "Корона" і весілля принцеси Діани / Фото Grazia Daily

А вже на іншому кадрі Емма Коррін постала поряд зі своїм партнером по серіалу "Корона" – актором Джошом О'Коннором. Цікаво, що і він з точністю скопіював принца Чарльза: на кадрі видно, як актор стоїть, запхавши руки в кишені піджака. Саме так полюбляє стояти при розмові син Єлизавети ІІ.

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Головні герої серіалу "Корона" / Фото Instagram / @emmalouisecorrin

Як автори серіалу "Корона" скопіювали стиль принцеси Діани

Емма Коррін постала у серіалі "Корона" в 3 і 4 сезонах. Згідно з хронологією серіалу, саме тоді до королівської родини приєдналась аристократична красуня Діана.

Від початку героїня привернула велику увагу, адже навіть після смерті Леді Ді не втрачає популярності у світі та досі є "народною принцесою" Великої Британії. Тому й кастинг на цю роль був особливим, а підбір костюмів – надзвичайно ретельним. Стильні костюми чи сукні, капелюшки та прикраси: стилісти не упускали жодну деталь, з точністю відтворюючи виходи принцеси Діани. Тому глядачам здаватиметься, що вони просто підглядають за королівським життям у палаці.

Журналісти LIfeStyle 24 підібрали 5 фото, які яскраво показують, наскільки автори костюмів були ретельними у змалюванні принцеси Діани. І, звісно, вигляд Емми Коррін у цих ретро-вбраннях може викликати тільки захват, адже вона мов сестра-близнючка Леді Ді.



Принцеса Діана і Емма Коррін / Фото Pinterest



Неймовірна деталізація в серіалі "Корона" / Фото Yahoo News India



Принцеса Діана в серіалі та на архівних фото / Фото WanderWall



Точна копія сукні принцеси Діани / Фото East News



Як принцеса Діана постає у серіалі "Корона" / Фото Pinterest