Знаменитий комедійний актор Адама Сендлер святкує день народження! Королю американського гумору виповнилось 54 роки. Цю дату не змогли оминути увагою журналісти LifeStyle 24, відтак підготували добірку його фільмів, які найбільше подобаються кіноманам.

Як Адама Сендлер став актором

Адам Сендлер – один з небагатьох представників Голлівуду, чиї батьки не мали жодного стосунку до кіноіндустрії чи фешн-індустрії. Як повідомляє 24 канал, мама актора була педагогом, а батько – інженером-електриком. Тому Адам змалку полюбляв жартувати у сімейному колі та ніколи не думав, що колись стоятиме на червоних доріжках поряд з найуспішнішими акторами сучасності.

Дивіться також 10 комедій про службові романи, які розсмішать кожного

А повірити в себе Адаму Сендлеру допоміг його брат. Після шкільних комедійних постановок родич його записав на змагання гумористів. Викликавши овації в залі, майбутній актор почав робити все, щоб його хобі приносило гроші.

Закінчивши навчання у Нью-Йорку Адам Сендлер почав виступати на шоу, здобувши перших прихильників. І вже в 1989 році він постав у першому фільмі "За бортом". Хоч у стрічці актор не зміг проявити свого таланту, це стало чудовою нагодою звернути увагу Голлівуду на себе. І це вдалось! Ролі посипались до рук Адама Сендлера, а за десятки років роботи він реалізувався як актор, продюсер і навіть сценарист.

Кожен фільм у творчості Адама Сендлера – поєднання американського гумору та майстерної гри, за що актора й почали називати королем комедії. Ми ж пропонуємо переглянути 5 стрічок за участю зіркового іменинника, які отримали найбільше відгуків від глядачів.

5 фільмів з Адамом Сендлером

"Загадкове вбивство"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

У цій комедійній стрічці Netflix Адам Сендлер зіграв поліцейського, який нарешті виконує обіцянки та на річницю весілля везе дружину до Європи. Та і ця мандрівка перетворюється на детективну пригоду, сповнену гумору.

За сюжетом, на борту літака Одрі знайомиться з мільярдером, який запрошує її з чоловіком Ніком провести час на його сімейній яхті. Саме там стається перше із серії вбивств, в яких звинувачують американське подружжя. Тому головним героям не залишається нічого, як розслідувати ці справи.

Дивіться трейлер до фільму "Загадкове вбивство": відео

"Дружина напрокат"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

Ловелас Денні зустрів бездоганну красуню Палмер. Та під час відпочинку на пляжі вона знайшла перстень, який чоловік використовує для пікапу. Щоб виправдатись, Денні розповів про не існуючий шлюб та розлучення. Історія не переконала Палмер, тому, аби продовжити зустрічі, вона захотіла познайомитись з жінкою, яка начебто розбила йому серце. І на цю роль Денні запрошує свою помічницю та її дітей. Відтоді все йде не за планом та обертається кумедними курйозами.

Дивіться трейлер до фільму "Дружина напрокат": відео

"Однокласники"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 5,9

Сумна звістка про смерть тренера шкільної баскетбольної команди сколихнула містечко. П'ятеро колишніх однокласників одразу ж приїжджають, щоб провести в останню путь наставника. Однак горювати довго не довелось: чоловіки вирішують влаштувати спільний сімейний відпочинок. Для цього вони орендують невеликий будиночок, де згадують минуле, пліткують, перебирають з алкоголем та відзначаються витівками з порушенням закону.

Дивіться трейлер до фільму "Однокласники": відео

Обов'язково перегляньте 6 українських комедій, від яких неможливо втримати сміх

"Клік: З пультом по життю"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 6,4

Успішний архітектор Майкл завжди ставив кар'єру на перше місце, обділяючи увагою дружину і двох дітей. Одного дня він купує пульт віддаленого управління, який має магічну силу – може перемотувати події на кілька років назад. І Майкл активно ним користується, поки пульт не виходить з ладу і сам керує швидкістю перемотування подій.

Кумедна комедія не тільки розвеселить глядачів, але й змусить задуматись над плинністю часу і цінностями.

Дивіться трейлер до фільму "Клік: З пультом по життю": відео

"50 перших поцілунків"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 6,8

Генрі несподівано зустрічає чарівну дівчину Люсі. Всього за вечір пара закохується і вирішує не розлучатись. Та автомобільна аварія, в яку потрапляє Люсі, стирає її пам'ять про зустріч з Генрі. Тому щодня чоловік буде закохувати дівчину в себе, знову і знову.

Дивіться трейлер до фільму "50 перших поцілунків": відео