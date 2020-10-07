Легендарний австралійський рок-гурт AC/DC презентував нову пісню Shot In The Dark. Також він оголосив дату виходу нового альбому, який буде 17-им за всю історію групи.

Всесвітньо відомий рок-гурт AC/DC випустив нову пісню Shot In The Dark, яку опублікував на офіційному ютуб-каналі. Також учасники оголосили дату виходу нового альбому. Про це інформує Classic Rock.

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17-ий альбом легендарного гурту вийде 13 листопада 2020 року під назвою PWR/UP. Варто зазначити, що це перша платівка за останні шість років кар'єри гурту. Останньою була Rock and Bust у 2014 році.

В альбомі будуть присутні деякі ідеї колишнього гітариста групи Малкольма Янга, який помер у 2017 році. Це розповів вокаліст Брайан Джонсон. Також він назвав "прекрасним часом" той період, коли гурт створював альбом.

Ангус і Малкольм все своє життя разом писали рифи, і у них дійсно була їх ціла купа. І Ангус знайшов їх для альбому,

– також додав Джонсон.

Варто зазначити, що нещодавно гурт натякав на своє возз'єднання. Так воно і сталось. Гітарист AC/DC Ангус Янг доповнив, що цей процес – "це був довгий-довгий шлях". "Але добре, що всі приєдналися до нас, і ми можемо запропонувати світу трохи нового рок-н-ролу. Сподіваюся, зараз, з пандемією, це подарує людям кілька годин задоволення", – зізнався гітарист.

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