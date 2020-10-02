Мабуть, у кожного кіномана є свої улюблені фільми, які можна переглядати знову і знову. Журналісти поцікавились, а які ж стрічки вразили учасників шоу "Танці з зірками". І ці фільми і справді варто переглянути кожному.

Своєрідне бліц-опитування з'явилось на інстаграм-сторінці шоу. Надія Мейхер, Арам Арзуманян, Тарас Цимбалюк, Сергій Мельник, Юлія Сахневич, Максим Леонов та Дмитро Жук назвали улюблені стрічки та ті, які їх найбільше вразили. Саме ці фільми, за словами учасників "Танців з зірками 2020", можна переглядати вічно.

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"Достукатись до небес"

Рік виходу – 1997

Жанр – трагікомедія, драма

Рейтинг IMDb – 8,0

Стрічка "Достукатись до небес" є однією з улюблених для Надії Мейхер і Тараса Цимбалюка. Фільм розповідає про Мартіна і Руді, які випадково зустрічаються в лікарні. Обидвом, за словами лікарів, залишилось жити лічені дні через хворобу. Головні герої вирішують провести останні дні свого життя не в шпиталі. Вони викрадають дороге авто, не знаючи, що в його багажнику – мільйони німецьких марок. І тепер за Мартіном і Руді влаштували полювання наймані вбивці і правоохоронці.

Дивіться трейлер до фільму "Достукатись до небес": відео

"Леон"

Рік виходу – 1994

Жанр – екшн, драма

Рейтинг IMDb – 8,5

Сергій Мельник назвав ще одну культову стрічку, яку справді можна переглядати кілька разів. Фільм розповідає про найманого вбивцю, який стає свідком свавілля правоохоронців. Працівники управління боротьби з наркотиками жорстоко вбивають всю сім'ю свого поплічника, в якого зберігали вкрадені наркотики. Вижити вдалось тільки 12-річній Матильді, яку врятував її сусід-кілер. Та попереду в головних героїв – запекла боротьба з озброєними правоохоронцями, які не хочуть залишати в живих свідків злочину.

Дивіться трейлер до фільму "Леон": відео

"Сім душ"

Рік виходу – 2008

Жанр – драма, романтика

Рейтинг IMDb – 7,6

За сюжетом, Бен Томас потрапляє в аварію, спричиняючи смерть 7 людей. Жертвою ДТП стала і його кохана дружина, тому трагедію він переживає дуже болісно. У процесі каяття Бен вирішує повернути Всесвіту борг і врятувати 7 незнайомців. І все йде за планом, поки він не зустрічає хвору дівчину, в яку взаємно закохується.

"Сім душ" є одним з улюблених фільмів Сергія Мельника.

Дивіться трейлер до фільму "Сім душ": відео

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"Фокус"

Рік виходу – 2015

Жанр – романтика, кримінал

Рейтинг IMDb – 6,6

А от танцівник Дмитро Жук зізнався, що полюбляє переглядати фільм "Фокус". Стрічка розповідає про досвідченого і хитрого шахрая, який кожну справу тримає під особливим контролем. Та одного разу до його команди долучається приваблива білявка, яка не тільки закохує в себе головного героя, але й ламає всі його плани.

Дивіться трейлер до фільму "Фокус": відео

"Гарячі голови"

Рік виходу – 1991

Жанр – воєнна комедія

Рейтинг IMDb – 6,8

Максим Леонов залюбки переглядає комедію "Гарячі голови". Стрічка є знаменитою пародією до культової роботи Голлівуду – "Найкращий стрілець". Комедія розповідає про талановитого, але такого мінливого пілота, який повинен врятувати одну військову місію.

Дивіться трейлер до фільму "Гарячі голови": відео

"Гладіатор"

Рік виходу – 2000

Жанр – історичний екшн

Рейтинг IMDb – 8,5

Талановитий актор Тарас Цимбалюк полюбляє переглядати роботи своїх закордонних колег. Та одним з улюблених фільмів, який і справді вразив його, залишається "Гладіатор".

Культова стрічка розповідає про генерала Максимуса, який мав стати спадкоємцем Марка Аврелія. Однак син імператора мав інші плани на трон: він знищує сім'ю свого опонента. Максимусу вдається врятуватись та стати рабом-гладіатором.

Дивіться трейлер до фільму "Гладіатор": відео

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"Мільйон років до нашої ери"

Рік виходу – 2004

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 5,9

Арам Арзуманян не приховує, що полюбляє гумор і комедії. Його улюбленим фільмом, який можна переглядати кілька разів, є "Мільйон років до нашої ери". Стрічка розповідає про перше вбивство, яке повинні розкрити два підлеглі вождя – блондин і кучерявий.

Дивіться трейлер до фільму "Мільйон років до нашої ери": відео

"Тенет"

Рік виходу – 2020

Жанр – екшн, трилер

Рейтинг IMDb – 7,8

Та серед класики світового кіно знайшлось місце і для новинки Крістофера Нолана. Дмитро Жук розповів, що найбільше його вразив фільм "Тенет", який вийшов на великий екран у серпні 2020 року.

За сюжетом, агент ЦРУ після провальної спецоперації долучається до особливого загону. Його нова мета – відвернути початок Третьої світової війни. І зробити це можливо тільки завдяки технологіям майбутнього – інверсії часу.

Дивіться трейлер до фільму "Тенет": відео