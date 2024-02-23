8 березня чи 25 лютого: коли святкують день жінок в Україні

Дискусії щодо того, чи відзначати українцям Міжнародний жіночий день 8 березня точаться вже давно. Питання обговорюється ще частіше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року.

Багато людей вважають, що свято має радянське коріння. 14 лютого 2023 року народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, у якому йдеться про скасування 8 березня. Натомість запропонували відзначати День української жінки 25 лютого – на день народження відомої письменниці Лесі Українки, зазначає LifeStyle 24.

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Тоді також запустили голосування у "Дії", у якому запитали, чи залишати 8 березня вихідним днем. "За" проголосували 1,3 мільйона українців. Загалом в опитуванні взяли участь 2,1 мільйона людей.

Станом на цей рік, законопроєкт про скасування Міжнародного жіночого дня досі не прийняли. Тому поки українці продовжать відзначати 8 березня. Однак у 2024 році вихідного у цей день не буде. Адже в Україні продовжили воєнний стан до 13 травня 2024 року.

Міжнародний жіночий день: що це за свято

8 березня – зовсім не свято весни та жіночої краси. А саме таку традицію нав'язав українцям Радянський Союз. Цей день присвячений боротьбі жінок за свої права. Мітинги у Європі та Сполучених Штатах Америки проходили ще у XIX столітті. Адже жінки хотіли брати участь у виборах та отримувати таку ж зарплату, як чоловіки.

28 лютого 1908 року відбувся 15-тисячний мітинг, який ініціювала нью-йоркська Соціал-демократична жіноча організація. Учасники демонстрації вимагали однакових умов праці для чоловіків та жінок, а також скорочення робочого дня. Після цього Соціалістична партія Америки запровадила Національний жіночий день в останню неділю зими.

Мітинг жінок у Нью-Йорку / Фото crfashionbook.com

У 1910 у Копенгагені відбулася Друга міжнародна конференція соціалісток. Туди прибула й відома німецька соціаліста Караса Цеткін. Саме вона стала ініціаторкою запровадження Міжнародного жіночого дня. Свято вирішили відзначати у березні, однак точну дату не вибрали.

До 1975 року Міжнародний жіночий день переважно відзначали люди, які жили у соціалістичних країнах. Однак у 1977 році Організація Об'єднаних Націй проголосила резолюцію, у якій йшлося про таке: "відзначати Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру в будь-який день року залежно від своїх історичних і національних традицій".