Чи знаєте ви, як виглядає ґлюкофон або діджеріду – ні? У нашому матеріалі ми зібрали незвичайні музичні інструменти, звук яких не описати словами.

Про цікаві та незвичайні музичні інструменти – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

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7 незвичайних музичних інструментів

Скляна гармоніка

Ще у ІХ столітті музиканти для гри використовували келихи, наповнені водою. У 1744 році Річард Пакрич зробив тріумфальне турне з музичним інструментом, який він назвав "серафим".

Згодом, у 1761 році американський фізик Бенджамін Франклін удосконалив "серафим", замінивши склянки напівсферичними чашечками, які нанизані на залізний вал, що обертався під дією педалі.

Дивіться відео: гра на скляній гармоніці "Танець феї Драже"

Зевсофон або торамін

У 1891 році Нікола Тесла винайшов котушку, яку трохи пізніше використовували для спецефектів у фільмах жахів. А у 2007 році винахідники створили зевсофон за допомогою низьковольтних високочастотних котушок.

Інструмент названий на честь давньогрецького бога Зевса.

Дивіться відео: "Богемна рапсодія" у виконані зевсофона

Кулькова машина гурту Wintergatan

Гурт Wintergatan зі Швеції у своїй музиці використовує багато незвичайних інструментів. Один із них – це саморобна кулькова машина, яку створювали протягом 14 місяців.

Механізм складається з маховика, колісних передач і фідерних трубок. Щоб створити більшість звуків використовуються металеві кульки, а для імітації малого барабана – зерна рису сорту басматі.

Дивіться відео: Кулькова машина гурту Wintergatan

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Овочевий оркестр

Музика також може бути смачною! Наприклад, заснований у 1998 році віденський "Овочевий оркестр" пригощає свою аудиторію ситним овочевим супом. Звичайно, що вже в кінці виступу.

Цей незвичайний оркестр використовує овочі замість музичних інструментів. Репертуар гурту складається з саунд-арту, експериментальної та електронної музики.

Дивіться відео: концерт "Овочевого оркестру"

Пірофон

Ще один дуже незвичний інструмент – це пірофон. Звуки в пірофоні виробляються в особливих трубках, де рухається нагріте полум'ям повітря.

А виглядає він не менш ефектно. Щодо звучання, то воно, насправді, кумедне.

Дивіться відео: як грають на пірофоні

Ґлюкофон

Цей інструмент раніше виготовляли із газових балонів, а тепер у світі існує велика кількість різновидів ґлюкофону.

Перші згадки про цей музичний інструмент з'явились у 2005 році, а попередниками можна вважати калімби та швейцарський інструмент ганґ. Ґлюкофон складається з двох чаш, які з'єднані між собою. Зовнішній вигляд інструменту нагадує літаючу тарілку з фантастичних фільмів.

Джерелом звуку у ґлюкофоні є його корпус.

Дивіться відео: популярні мелодії на ґлюкофоні

Диджериду

Диджериду – це музичний інструмент аборигенів Австралії та вважається одним з найстаріших духових інструментів у світі.

Виготовляють інструмент зі шматка стовбура евкаліпту, який має довжину до 3 метрів, а серцевину виїли терміти. Диджериду використовують для різних ритуалів і входження в транс.

Дивіться відео: гра на ґлюкофоні та диджериду