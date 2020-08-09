7 незвичайних інструментів, які здивують вас своїм звучанням: відео
Чи знаєте ви, як виглядає ґлюкофон або діджеріду – ні? У нашому матеріалі ми зібрали незвичайні музичні інструменти, звук яких не описати словами.
Про цікаві та незвичайні музичні інструменти – читайте далі в матеріалі 24 каналу.
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7 незвичайних музичних інструментів
Скляна гармоніка
Ще у ІХ столітті музиканти для гри використовували келихи, наповнені водою. У 1744 році Річард Пакрич зробив тріумфальне турне з музичним інструментом, який він назвав "серафим".
Згодом, у 1761 році американський фізик Бенджамін Франклін удосконалив "серафим", замінивши склянки напівсферичними чашечками, які нанизані на залізний вал, що обертався під дією педалі.
Дивіться відео: гра на скляній гармоніці "Танець феї Драже"
Зевсофон або торамін
У 1891 році Нікола Тесла винайшов котушку, яку трохи пізніше використовували для спецефектів у фільмах жахів. А у 2007 році винахідники створили зевсофон за допомогою низьковольтних високочастотних котушок.
Інструмент названий на честь давньогрецького бога Зевса.
Дивіться відео: "Богемна рапсодія" у виконані зевсофона
Кулькова машина гурту Wintergatan
Гурт Wintergatan зі Швеції у своїй музиці використовує багато незвичайних інструментів. Один із них – це саморобна кулькова машина, яку створювали протягом 14 місяців.
Механізм складається з маховика, колісних передач і фідерних трубок. Щоб створити більшість звуків використовуються металеві кульки, а для імітації малого барабана – зерна рису сорту басматі.
Дивіться відео: Кулькова машина гурту Wintergatan
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Овочевий оркестр
Музика також може бути смачною! Наприклад, заснований у 1998 році віденський "Овочевий оркестр" пригощає свою аудиторію ситним овочевим супом. Звичайно, що вже в кінці виступу.
Цей незвичайний оркестр використовує овочі замість музичних інструментів. Репертуар гурту складається з саунд-арту, експериментальної та електронної музики.
Дивіться відео: концерт "Овочевого оркестру"
Пірофон
Ще один дуже незвичний інструмент – це пірофон. Звуки в пірофоні виробляються в особливих трубках, де рухається нагріте полум'ям повітря.
А виглядає він не менш ефектно. Щодо звучання, то воно, насправді, кумедне.
Дивіться відео: як грають на пірофоні
Ґлюкофон
Цей інструмент раніше виготовляли із газових балонів, а тепер у світі існує велика кількість різновидів ґлюкофону.
Перші згадки про цей музичний інструмент з'явились у 2005 році, а попередниками можна вважати калімби та швейцарський інструмент ганґ. Ґлюкофон складається з двох чаш, які з'єднані між собою. Зовнішній вигляд інструменту нагадує літаючу тарілку з фантастичних фільмів.
Джерелом звуку у ґлюкофоні є його корпус.
Дивіться відео: популярні мелодії на ґлюкофоні
Диджериду
Диджериду – це музичний інструмент аборигенів Австралії та вважається одним з найстаріших духових інструментів у світі.
Виготовляють інструмент зі шматка стовбура евкаліпту, який має довжину до 3 метрів, а серцевину виїли терміти. Диджериду використовують для різних ритуалів і входження в транс.
Дивіться відео: гра на ґлюкофоні та диджериду