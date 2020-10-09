Українська співачка TAYANNA стала зіркою зйомки режисера Алана Бадоєва, де показала 5 різних амплуа, які може пронести у собі кожна жінка. Кожен відеопортрет, який зробив митець для ексклюзивного спецпроєкту для Apple Music, та кожна пісня відповідають за різний емоційний стан головної героїні.

Артистка TAYANNA ше наприкінці червня презентувала музичний альбом "Жіноча сила", у який увійшло 5 пісен: "Жіноча сила", "Ейфорія", "100 днів", "Плачу і сміюся" і "Вийди на світло". До кожної з цих пісень Алан Бадоєв вирішив створити окремі відеопортрети, де жінка проявила різні емоції.

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Портрет "Жіноча сила" – це стан душі, коли жінка відчуває підтримку і любов навколо себе, і коли сповнена позитивною енергією і силою.

– це стан душі, коли жінка відчуває підтримку і любов навколо себе, і коли сповнена позитивною енергією і силою. Портрет "Ейфорія" – емоційний стан, коли почуття змішані, але водночас настільки сильні, що немає змоги їм протидіяти.

– емоційний стан, коли почуття змішані, але водночас настільки сильні, що немає змоги їм протидіяти. Портрет "Плачу і сміюся" – почуття, коли хочеться плакати і сміятись поруч з людиною, яка йде з тобою пліч-о-пліч.

– почуття, коли хочеться плакати і сміятись поруч з людиною, яка йде з тобою пліч-о-пліч. Портрет "100 днів" – стан душі в моменти суму та психологічного болю..

– стан душі в моменти суму та психологічного болю.. Портрет "Вийди на світло" – портрет створений саме для тих, хто хоча б один раз у житті заблукав у собі, серед думок, у нав’язаних соціумом досягненнях і бажаннях не бути собою.

Сам Алан Бадоєв розповів, що TAYANNA стала для нього "узагальненим жіночим образом, якого давно не було в Україні".

Вона – більше, ніж просто голос, вона – більше за музику в класичному її розумінні. Тому, створюючи унікальний проєкт для Apple Music, ми вирішили відмовитися від звичного йому формату live-виступу та повернутися до жанру "відеопортрету", застосовуючи новаторський підхід на знімальному майданчику,

– поділився режисер та продюсер співачки Алан Бадоєв.

Усі відеопортрети "Жіноча сила" будуть презентовані 16 жовтня на офіційному ютуб-каналі співачки, а наразі пропонуємо переглянути декілька звабливих кадрів зі зйомки.

TAYANNA у спецпроєкті "Жіноча сила" для Apple Music: фото / Пресслужба артистки