25 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити, цікаві прикмети на цей день

25 квітня православні християни вшановують пам'ять Василя Сповідника. У світі відзначають День доньки. Читайте нижче, що не можна робити цього дня та цікаві прикмети.

25 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Василя Сповідника, повідомляє 24 Канал. Він служив єпископом у Парії у VIII столітті.

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Василь Сповідник був відомий непохитною відданістю християнству та доброчесними вчинками. У часи, коли єретики боролися з іконами, він стійко захищав свою єпархію і не дозволяв язичникам знищувати ікони. Через це його вигнали – більшу частину свого життя Василь провів у злиднях і поневіряннях.

Іконоборці зверталися до нього для діалогу, але він рішуче відмовлявся і помер у похилому віці. За це його шанують зараз – непохитну відданість та захист цінностей.

Що не можна робити сьогодні

Цей день вважався добрим для розведення худоби та покупки пташенят.

У цей день не радили знайомитися з новими людьми.

За давніми традиціями, сьогодні не можна ходити до лісу – там небезпечно.

Не варто дражнити звірів.

25 квітнясвяткують Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

Прикмети на 25 квітня

Якщо верба сильно розпушилась – холодно більше не буде.

Зацвіла слива – час садити на городі моркву та цибулю.

Холодний ранок та сухий день – до посушливого літа.

Світить сонце й водночас йде дощ – врожай буде щедрим.

На тополі з'явився пух – літо буде раннім.

День в Україні та світі

Міжнародний день доньки. Традиція цього свята походить з Індії, де татусі вирішити вшанувати своїх доньок. Поки що в Україні це не офіційне свято, але стає популярнішим з кожним роком.

Всесвітній день пінгвінів. Свято заснували з нагоди міграції птахів на північ. Людська діяльність часто завдає шкоди птахам, тому важливо зберегти цей вид. Зараз пінгвінів найбільше в Антарктиці.

Міжнародний день ДНК. Вперше цю дату відсвяткували у 2003 році, та встановили її на честь публікування інформації про молекулу у 1953 році.