23 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 грудня церква вшановує святого Міну Красномовного, а також відзначають День пам'яті святителя Іоасафа, єпископа Білгородського.
День ангела сьогодні святкують: Ангеліна, Вікторія, Євгеній, Євграф, Іван, Іосаф, Маріан, Мина, Степан, Фома.
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Що не можна робити 23 грудня
- Уникайте різкостей у своїх висловлюваннях – вони можуть наробити вам багато проблем у найближчому майбутньому.
- 23 грудня не варто планувати далекі поїздки, адже в дорозі вас може чатувати небезпека.
- В цей день необхідно утриматися від ремонтів, важкої хатньої роботи.
- Не можна лихословити.
Що можна робити 23 грудня
Що можна робити 23 грудня
- Зосередьтесь в цей день на собі. Навчання сьогодні буде легко даватись і ви будете мати можливість стати продуктивнішим, аніж зазвичай.
- Відвідайте Службу Божу та помоліться за гарну долю.
- Сьогодні варто закінчити всі справи, які ви відкладали на потім.
- 23 грудня буде сприятливим для зустрічей зі старими друзями.
Прикмети
- Якщо погода буде сонячною – варто чекати морозів.
- На 23 грудня видно кільця навколо місяця і сонця – буде снігопад.
- Зірки яскраво світять – до холодів.
- Якщо в цей день Велика Ведмедиця яскраво сяє – до завірюхи
- Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.
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