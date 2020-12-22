22 грудня: яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 грудня 2020 року відзначають День святої Анни. За церковним календарем, у цей день вшановують Благовіщення святої, яка стала матір'ю Богородиці. Як провести це свято, аби свята була прихильною до вас – читайте далі.
Сьогодні, 22 грудня, православні християни вшановують святу Анну, матір Діви Марії. Свята вважається покровителькою і захисницею усіх жінок, але найбільш лагідною вона є до мабутніх мам. Ще здавна вагітні жінки з особливою шаною ставилися до Анни й щороку відзначали цей світлий день.
Приймають вітання з днем Ангела усі жінки й дівчата з іменем Анна, а також іменини відзначають власники таких імен – Анатолій, Василь, Володимир та Степан.
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Що можна робити в День святої Анни
- У День Анни жінкам треба сходити у церкву на Службу Божу й помолитись до святої за гарну долю своїх дітей. Майбутнім матерям треба просити Анну сприяти легким пологам та надати достатню кількість молока для дитини.
- В цей день треба щиро подякувати Богу, за все, що ви маєте.
- На Анни необхідно суворо дотримуватись Різдвяного посту.
22 грудня – що нині за день
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Що не можна робити в День святої Анни
- Не можна займатись будь-якою хатньою роботою, рукоділлям.
- В День Анни не можна лихословити, сваритись і створювати конфлікти.
- Свята не буде прихильною до вас, якщо ви вийдете з дому після заходу сонця.
- На святу Анну вагітним заборонено стояти на порозі, не можна підходити до недобудованого будинку або млину.
- Майбутнім матусям у цей день не можна тривожитись та сумувати, бо це може вплинути на подальшу долю дитини.
- Вагітним жінкам не можна зустрічатися з хворими людьми, адже дитина може народитися нездоровою.
Що не можна робити 22 грудня
Прикмети на День святої Анни
- Ясне сонце на Анну – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.
- Якщо в День Анни іній на деревах – треба очікувати врожайного року.
- Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.
- Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.
- На Анни вітер виє – до морозяної зими.
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