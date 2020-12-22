22 грудня 2020 року відзначають День святої Анни. За церковним календарем, у цей день вшановують Благовіщення святої, яка стала матір'ю Богородиці. Як провести це свято, аби свята була прихильною до вас – читайте далі.

Сьогодні, 22 грудня, православні християни вшановують святу Анну, матір Діви Марії. Свята вважається покровителькою і захисницею усіх жінок, але найбільш лагідною вона є до мабутніх мам. Ще здавна вагітні жінки з особливою шаною ставилися до Анни й щороку відзначали цей світлий день.

Приймають вітання з днем Ангела усі жінки й дівчата з іменем Анна, а також іменини відзначають власники таких імен – Анатолій, Василь, Володимир та Степан.

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Що можна робити в День святої Анни

У День Анни жінкам треба сходити у церкву на Службу Божу й помолитись до святої за гарну долю своїх дітей. Майбутнім матерям треба просити Анну сприяти легким пологам та надати достатню кількість молока для дитини.

В цей день треба щиро подякувати Богу, за все, що ви маєте.

На Анни необхідно суворо дотримуватись Різдвяного посту.



22 грудня – що нині за день

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Що не можна робити в День святої Анни

Не можна займатись будь-якою хатньою роботою, рукоділлям.

В День Анни не можна лихословити, сваритись і створювати конфлікти.

Свята не буде прихильною до вас, якщо ви вийдете з дому після заходу сонця.

На святу Анну вагітним заборонено стояти на порозі, не можна підходити до недобудованого будинку або млину.

Майбутнім матусям у цей день не можна тривожитись та сумувати, бо це може вплинути на подальшу долю дитини.

Вагітним ж інкам не можна зустрічатися з хворими людьми, адже дитина може народитися нездоровою.



Що не можна робити 22 грудня

Прикмети на День святої Анни