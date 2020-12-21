21 грудня вшановують пам'ять Анфіси Римської. На Анфісу всім дівчатам належало займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Бажано це було робити на самоті.

Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Вікторія, Кирило.

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Народні прикмети на 21 грудня

– Якщо в цей день хуртовина, то літо буде непогожим.

– Снігопад обіцяє дощове літо.

– Якщо зранку синички цвірінькають, вночі чекайте морозу.

– Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.

– Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.

Що можна робити 21 грудня

Цього дня треба молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих. Якщо незаміжня дівчина планує наступного року гуляти весілля, саме з цього дня їй варто починати готуватися до святкувань та розпочати вишивати рушник. Щоб самостійно захиститися від негативу на зап’ясті треба зав’язати шовкову нитку. Викиньте усі старі речі – у такий спосіб ви попрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях у щасливе майбутнє. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам.

Що не можна робити 21 грудня

Постарайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.