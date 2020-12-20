20 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 грудня в народному календарі вшановують день Амвросія, який прославився своєю боротьбою проти язичництва, реформами та богословськими працями, а також даром воскрешати мертвих.
Іменини сьогодні святкують: Сергій, Григорій, Лев.
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Народні прикмети на 20 грудня
– Пішов щільний і мокрий сніг – прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки.
– Сонце перебуває в серпанку – хуртовина буде.
– Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду.
Що можна робити 20 грудня
- Вважається, що якщо на Амвросія вся сім'я збереться на вечерю за одним столом – то увесь рік їх будуть обходити стороною сварки.
Що не можна робити 20 грудня
- Сьогоднішній день вважається невдалим для важкої роботи. Жінкам забороняється шити, в'язати і прати.
- Молодим дівчатам в цей день не можна мити та розчісувати волосся.
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