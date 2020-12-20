20 грудня в народному календарі вшановують день Амвросія, який прославився своєю боротьбою проти язичництва, реформами та богословськими працями, а також даром воскрешати мертвих.

Іменини сьогодні святкують: Сергій, Григорій, Лев. Читайте також Що подарувати хлопцю на Новий рік 2021: ідеї подарунків, які сподобаються коханому Народні прикмети на 20 грудня – Пішов щільний і мокрий сніг – прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки. – Сонце перебуває в серпанку – хуртовина буде. – Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду. Що можна робити 20 грудня Вважається, що якщо на Амвросія вся сім'я збереться на вечерю за одним столом – то увесь рік їх будуть обходити стороною сварки. Що не можна робити 20 грудня Сьогоднішній день вважається невдалим для важкої роботи. Жінкам забороняється шити, в'язати і прати. Молодим дівчатам в цей день не можна мити та розчісувати волосся.