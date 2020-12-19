19 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці.

Іменини сьогодні святкує Микола.

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Народні прикмети на 19 грудня

– Який день на Миколу зимового, такий буде і на Миколи літнього.

– У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.

– Як впаде великий іній – на гарний врожай хліба.



19 грудня відзначається день святого Миколая

Що можна робити 19 грудня

1. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

2. Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотворець посприяє його здійсненню.

3. Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.

4. Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.

5. Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

6. Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.

Що не можна робити 19 грудня

1. 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.

2. Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.

3. 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.

4. Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.