Яке свято у вівторок, 19 березня: чому сьогодні не варто сумувати та плакати

19 березня християни вшановують пам'ять священномучеників Хрисанфа і Дарії. З давніх-давен люди молилися святим, аби вони допомогли зберегти любов, вірність у сім'ї та добре виховати дітей.

У цей день було заведено веселитися, розважатися та жартувати. А яких заборон потрібно дотримуватися сьогодні, читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті священномучеників Хрисанфа і Дарії

Подружжя Хрисанфа та Дарії проживало у Римі, у III столітті до нашої ери. Чоловік сповідував християнську віру, а після заміжжя її прийняла і жінка. Якось вони вирішили, що будуть мешкати окремо. Тоді серед людей поширилася думка, що Хрисанф та Дарія пропагують безшлюбність.

Одного разу чоловіка та дружину схопили, а потім почали знущатися. Згодом Дарію відправили у публічний будинок. Існують легенди, що її охороняв лев, якого послав Бог. Хрисанф також не хотів відрікатися від християнства. Тому через деякий час відступники поховали подружжя живцем.

Що не можна робити

Заборонено влаштовувати гучні гуляння, їсти м'ясні та молочні продукти, вживати алкогольні напої, оскільки триває Великий піст.

Не можна сваритися, злитися та лихословити.

Не варто важко працювати.

Краще не плакати та не сумувати, бо пробудете у такому стані весь рік.

Не рекомендується лінуватися, інакше не буде грошей.

Не потрібно ображатися на жарти, тому що відлякаєте удачу.

Народні прикмети

Якщо птахи низько літатимуть, то почнеться дощ.

Хмарне небо – до теплої погоди.

Якщо побачите зорі на світанку, то скоро прийдуть морози.

Якщо десь почуєте звук води, то отримаєте щедрий врожай.

Що ще відзначають

Щороку на 19 березня припадає Міжнародний день клієнта. Подію запровадили у Литві, у 2010 році. У це свято заведено дякувати людям, які користуються різноманітними послугами та купують товари. Бізнеси роблять знижки, акції, розваги та розіграші для своїх клієнтів.

Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Ініціаторкою свята у 1983 році стала Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи разом з Міжнародною федерацією соціальних працівників.