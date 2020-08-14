Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дам прибув у Київ для зйомок фільму Netflix. ЗМІ вдалося розсекретити місце перебування зірки в столиці, а також дізналися, що наразі його супроводжує дівчина-українка Олена Каверіна.

Зйомки фільму The Last Mercenary ("Останній найманець") відбуватимуться в Києві з 10 до 26 серпня. Саме протягом цього часу американський актор перебуватиме в Україні. Про подробиці проживання Жан-Клода повідомляє tsn.ua.

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З ким Жан-Клод Ван Дам приїхав в Київ

Як вдалося з'ясувати ЗМІ, актор прибув до української столиці на приватному літаку з персональними ініціалами на борту. Ван Дама супроводжує дівчина, українка Олена Каверіна. Актор познайомився з нею десять років тому на дискотеці в Таїланді. Від тоді Олена постійно перебуває поруч із ним.

Де Жан-Клод Ван Дам зупинився

Для проживання в Києві закохані обрали один із найбільш розкішних готелів – Fairmont Grand Hotel. Пара мешкає у номері з видом на Дніпро. Доба у такій фешенебельній кімнаті коштує приблизно 15 тисяч гривень.

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Що відомо про фільм з Жаном-Клодом Ван Дамом

Про те, що Netflix зніматиме фільм в Києві стало відомо наприкінці липня 2020 року. Міністр Олександр Ткаченко оголосив, що в Україну прибув голлівудський актор Жан-Клод Ван Дам, який відомий своєю участю у різноманітних бойовиках. Головні події відбуватимуться у Франції, проте знімальний майданчик розгорнули й в Києві.