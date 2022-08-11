Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
11 серпня день Ангела відзначають Серафима, Костянтин та Микола, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- У 1866 році в США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах:
- День пісочниці.
Свято в церковному календарі
11 серпня віряни вшановують Різдво святителя Миколая Чудотворця. Молитви до нього допомагають хворим та знедоленим.
Прикмети 11 серпня
- Туман зранку – до гарного врожаю вівса
- Сильний дощ – до великих грибів у лісі
- Сьогодні холодна та вітряна погода – початок серпня буде аналогічним
Що не можна робити 11 серпня
- Сьогодні не можна давати гроші в борг;
- Не можна сьогодні брати до рук голки та спиці.