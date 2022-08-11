Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

11 серпня день Ангела відзначають Серафима, Костянтин та Микола, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

У 1866 році в США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах:

День пісочниці.

Свято в церковному календарі

11 серпня віряни вшановують Різдво святителя Миколая Чудотворця. Молитви до нього допомагають хворим та знедоленим.

Прикмети 11 серпня

Туман зранку – до гарного врожаю вівса

Сильний дощ – до великих грибів у лісі

Сьогодні холодна та вітряна погода – початок серпня буде аналогічним

Що не можна робити 11 серпня