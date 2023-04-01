День сміху або День дурня: історія свята в Україні та світі

День сміху або День дурня відзначають в усьому світі 1 квітня. За традицією, це свято веселощів, жартів та розіграшів. Походження такого дивного свята має декілька історій. У матеріалі читайте де та чому його започаткували.

Звідки точно пішла традиція розігрувати та жартувати 1 квітня – невідомо. Хоч особливих святкувань в Україні немає, але, як і у всьому світі, українці дарують одне одному посмішку різними приколами, розповідає 24 Канал.

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Існують історичні факти, що традиція веселитись і обманювати саме 1 квітня виникла дуже давно. Визначити де і коли саме все почалось не вдалось, тому існує декілька версій.

Історія походження Дня сміху

Одна з версій, що таке святкування започаткували в Індії та Стародавньому Римі. З нагоди весняного рівнодення люди влаштовували свято з жартами та витівками, щоб сміхом задобрити весну та її мінливість. Також є ще одна думка, що День сміху пов'язаний з весняним рівноденням за Григоріанським календарем.

Інша версія стверджує, що жартувати 1 квітня почали в Середньовіччі. Тоді папа Григорій XIII прийняв реформу в 1583 році – переніс святкування Нового року з 1 квітня на 1 січня. Але в той час інформація поширювалась не якісно, багато людей продовжували відзначати свято у квітні. Тому тих, хто не знав про зміни та перенесення свята, стали називати дурнями. Ось так і з'явилась назва День дурня.

Також відомо, що в Англії неофіційне святкування почалося ще у 1860 році. 1 квітня англійці отримали запрошення прибути в Лондонський Тауер на церемонію вмивання білих левів. У потрібний час багато людей зібрались біля воріт замку подивитись на таку цікавинку, але незабаром зрозуміли, що ніякого вмивання не буде і їх колективно розіграли. Тому англійці продовжили традицію розігрування.



1 квітня /Фото Pinterest

День сміху в Україні

До нас, як припускають, це свято прийшло з Німеччини, на початку 18 століття. Називали його "брехливим днем" або Марією-брехухою – одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської, день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили чоловіків аби привернути увагу. Або ж є версія, що на слов'янських землях традицію дурити людей почав Петро I. Він скликав народ на "небачену виставу", а коли всі прийшли, то нічого не було. Можливо саме тому в Україні можна почути прислів'я, які пов'язані з брехнею "Перше квітня – нікому не вір, все перевір!", "Першого квітня – брехня всесвітня!".

Автор: Діана Сікорська