У листопаді 2020 року на великий екран мав вийти фільм "007: Не час помирати". І хоч через пандемію прем'єру вкотре перенесли, автори проєкту вправно підігрівають цікавість публіки до цієї кіноновинки. Так, актор Рамі Малек дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про зйомки в "бондіані".

Рамі Малек у журналі GQ

Актор зіграв головного лиходія, якому протистояв Джеймс Бонд, а тому до цього персонажа прикута чимала увага ЗМІ. Днями Рамі Малек став зіркою нового випуску GQ, в якому розповів, чому погодився на роль "007: Не час помирати" та чого очікувати від бойовика.

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Знаменитий актор не приховував, що цей проєкт – один з найяскравіших у його кар'єрі. Рамі Малек вперше знявся у франшизі про Джеймса Бонда, яку обожнюють мільйони кіноманів. Окрім цього, "007: Не час помирати" стане останньою стрічкою, в якій знаменитого шпигуна зіграв Деніел Крейг.

Послухайте, я не міг відмовитись. Це ж фільм про "007". Вони – частина нашої кінематографічної історії. Можливість зустрітися віч-на-віч з Деніелом і дати їм все, що у мене є? Це те, на що я буду озиратися, як на грандіозну річ,

– розповів Рамі Малек.

Не оминув актор увагою й чутки, що його персонаж Сафін подібний до Доктора Ноу з фільму про Джеймса Бонда 1962 року. Рамі Малек наголосив, що глядачі зроблять свій висновок, коли вже переглянуть стрічку. І від побаченого вони будуть вражені, переконаний актор.

"Нехай чутки поширюються, тому що чого б ви не чекали від цього фільму, ви будете шоковані, коли подивитеся його. Я не стану підливати масла у вогонь", – заінтригував Рамі Малек.

Прокоментував актор і перенесення прем'єри фільму. Наразі вихід "007: Не час помирати" запланований на 2 квітня 2021 року. Причиною для такого рішення стала пандемія коронавірусу, через яку десятки кінотеатрів припинили свою роботу. Відтак автори нової частини франшизи чекають, коли глядачі зможуть насолодитись фільмом, не переживаючи за інфікування COVID-19.

"По суті, ми створюємо ці фільми для розваги. Тож у кінцевому результаті було б чудово, якби люди відчували себе у безпеці, коли йдуть на цей фільм в кінотеатри. І, можливо, це може бути якийсь тип маркера, що ми повертаємося до певної нормальності", – зазначив Рамі Малек.

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Для журналу GQ актор приміряв ретро-образи, які стильно виглядали у кадрі. А от автором зйомки був відомий фотограф з українським корінням Курт Ісварінко. Саме він створив драматичні кадри з Рамі Малеком, які прикрасили глянець.

Рамі Малек став зіркою журналу / Фото GQ

Що відомо про "007: Не час помирати"

Стрічка розкаже про нові пригоди Джеймса Бонда, які вразять глядачів спецефектами. За сюжетом, знаменитий спецагент вирішив піти на пенсію та почати спокійні будні на Ямайці. Однак його ідилія завершується, коли на порозі з'являється агентка Фелікс Лейтер. Вона розповідає Бонду, що світ знов у небезпеці, адже невідомі викрали геніального вченого, здатного створити зброю, яка знищить мільйони людей.

Та, ідучи по сліду зловмисників, агент 007 зіткнеться з могутнім противником – Сафіном. Проти Джеймса Бонда буде не тільки геніальний лиходій, але й новітні технології, які той використає у поєдинку зі шпигуном. Тому боротьба між двома героями буде запеклою.

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