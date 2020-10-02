Вже за місяць кіномани зможуть побачити видовищний бойовик "007: Не час помирати". А щоб підігріти цікавість глядачів до стрічки, у мережу злили нові кадри фільму. Цього разу фрагменти історії про Джеймса Бонда опублікували в кліпі Біллі Айліш.

Кліп No Time To Die опублікували на ютуб-каналі Біллі Айліш 2 жовтня. Всього за кілька годин після презентації відео зібрало понад 3 мільйони переглядів. Тому у західних ЗМІ вже припускають, що шпигунська стрічка "007: Не час помирати" матиме шалений успіх у прокаті.

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Про це свідчать і видовищні кадри, які помістили у кліпі. Тут можна побачити Деніела Крейга у виконанні ролі Джеймса Бонда, який драматично захищає від небезпеки свою кохану Мадлен Свонн. Автори відео додали і ефектні кадри бійок та спецефекти в стилі "Бондіани".

Дивіться кліп до пісні Біллі Айліш – No Time To Die: відео

Що відомо про фільм "007: Не час помирати"

У центрі сюжету фільму "007: Не час помирати" – знаменитий Джеймс Бонд. Та цього разу агент 007 хоче відійти від справ і відпочити. Він оселяється на Ямайці, де безтурботно відпочиває зі своєю коханою. Однак тихі будні припиняються, коли на його порозі з'являється колишня колега, яка розповідає, що світ знову під загрозою знищення. За даними розвідки, відомий науковець безслідно зник, а саме він може створити зброю, що знищить мільйони людей.

І Бонду не залишається нічого, як піти на чергову місію. Розслідуючи справу викрадення, агент 007 зіткнеться з небезпечним противником, який використовує надсучасну зброю. Тому видовищних сцен глядачам не бракуватиме.

Та і сам виконавець головної ролі Деніел Крейг розповідав, що саме "007: Не час помирати" має всі шанси стати найкращою роботою у серії фільмів про Джеймса Бонда. Прем'єра стрічки запланована на 12 листопада 2020 року, відтак глядачі зможуть переконатись у цьому.

Дивіться трейлер до фільму "007: Не час помирати": відео